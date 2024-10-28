Как получить больше денег от государства при рождении ребенка

По подсчетам некоторых матерей, для первого года жизни ребенка надо порядка одного миллиона тенге и более. Рождение ребенка — это не только радость, но и значительные финансовые затраты. Будущие родители должны быть готовыми к разнообразным расходам.

Коллаж Liter.kz

Редакция Liter.kz попыталась подсчитать, удастся ли беременной женщине в ожидании первого ребенка собрать хотя бы один миллион тенге из разных выплат.

Здесь все зависит от того, работала ли она перед декретом и было ли это официально.

При рождении ребенка выплачивается единовременное пособие. Это фиксированная сумма и в 2024 году она составила следующие данные:

Первый, второй и третий ребенок — 140 296 ₸ (это 38 МРП).

Четвертый и последующие — 232 596 ₸ (63 МРП).

Если женщина работает, она может получить пособие, когда теряет доход из-за беременности и родов. Если доход за последние 12 месяцев больше 595 тысяч тенге в месяц, максимальная сумма пособия может достигать 2 млн 499 тыс. тенге. При этом 10% из этой суммы пойдет в пенсионный фонд, так что на руки останется около 2 млн 249 тыс. 100 тенге.

Если доход меньше 595 тысяч тенге в месяц, то будущей матери нужно узнать среднемесячный доход за год, умножить его на 4,2 и вычесть 10% на пенсионные взносы.

Кроме этого, возможно получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Ранее было до одного года. Эту норму ввели с 1 января 2023 года. Для работающих женщин до декрета нужно для расчета взять общий доход за последние два года, разделить на 24 месяца и умножить на 0,4. Опять же, вычесть 10% на пенсионные взносы.

Для неработающих женщин суммы этого пособия будут фиксированными:

на первого ребенка — 21 248 ₸;

на второго — 25 183 ₸;

на третьего — 28 974 ₸;

на четвертого и более — 32 847 ₸.

Жительница Алматы Эльмира Сыздыкова рассказала, что в начале 2023 года, когда родился ее сын, она смогла получить дополнительно перед декретом 529 тысяч тенге. Она рассказала, что случайно узнала от одной знакомой, когда лежала в больнице, что можно открыть ИП, делать все отчисления по нему и выйти в декрет с деньгами.

“У меня был недобросовестный работодатель, больничные не оплачивал, трудовой договор не заключал, даже если ГПХ-договор, это не пройдет как декретные. Я открыла ИП, наняла бухгалтера, ее услуги стояли 50 тысяч, далее мне надо было каждый месяц платить, кажется, 24 тысячи пенсионные отчисления и другие налоги, пробивать чеки по ИП и потом у меня были декретные”, — рассказала женщина.

По ее словам, она потом еще после выхода в декрет платила налоги, чтобы увеличить сумму ежемесячного пособия на ребенка, она была более 30 тысяч тенге. Позже такие ИП закрываются.

“Не думаю, что в этом есть что-то плохое. Если бы были нормальные отчисления от работодателей, зарплаты, пособия, женщины бы такое не делали бы”, — добавила Эльмира.

Однако в этом месяце стали появляться новости, что в Шымкенте женщины не могут получить свои декретные выплаты.

В фонде социального страхования объяснили это тем, что теперь заявки проверяются более тщательно. Это связано с мошенническими схемами вокруг декретных выплат. Там заявили, что с начала сентября вынесло 466 отказов, так как не подтвердилась средняя заработная плата обратившихся претендентов, и сейчас по таким аферам возбудили уголовные дела.

Вывод, чтобы родить ребенка, надо сначала найти работу с хорошей зарплатой, где будут делать все отчисления, тогда в дальнейшем рассчитывать на декретные выплаты от государства. Если их не будет, то сумма с единовременным пособием на первого ребенка и пособием по уходу за ребенком за 18 месяцев составит для неработающей официально женщины всего 522 760 тенге.