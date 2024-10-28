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28.10.2024, 11:57

Сотни казахстанцев могут лишиться работы из-за российской соды

Новости Казахстана 0 6 882

Сбой поставок соды из России может лишить работы более двух тысяч казахстанцев. Из-за войны произошел сбой поставок этого компонента, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Energyprom.kz.

Фото: unsplash
Фото: unsplash

Объем производства в химической промышленности РК за январь-сентябрь в стоимостном выражении составил 784,2 млрд тенге — на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023-го. По сравнению с прошлым годом объем выпуска увеличился на 8,9% (ИПП — 109,5%), а годом ранее был отмечен рост на 8,4% (ИПП — 101,5%).

Половина всего объема производства в химической промышленности пришлась лишь на три региона — Жамбылскую (166,8 млрд тенге), Восточно-Казахстанскую (142,2 млрд тенге) и Атыраускую (83,6 млрд тенге) области. Значительные объемы выпуска также наблюдались в Карагандинской (63 млрд тенге) и Актюбинской (51,9 млрд тенге) областях.

Наибольшие объемы производства в химической промышленности за январь-сентябрь пришлись на серную кислоту в моногидрате (1,7 млн тонн), добавки для цементов, строительных растворов или бетонов (340,2 тысяч тонн), азотные удобрения (260,7 тысяч тонн) и аммиак (148,4 тысяч тонн).

В структуре производства химических продуктов и веществ больше всего вырос по сравнению с январем-сентябрем прошлого года выпуск фосфорных удобрений (плюс 23,9%) и соляной кислоты (плюс 22%): до 14,7 тысяч и 36,3 тысяч тонн соответственно.

В то же время существенно сократилось производство химических веществ и продуктов, сырье для которых поставляется из России.

«Так, к примеру, значительно уменьшился выпуск бихромата натрия (на 30,1%, до 15,9 тысяч тонн), хромового дубителя (на 31,2%, до 2,8 тысяч тонн), хромового ангидрида (на 30,5%, до 7,4 тысяч тонн) и трифосфата натрия (сразу на 87,1%, до 1,1 тысяч тонн). Все эти вещества производит Актюбинский завод хромовых соединений (АЗХС), а столь серьезный спад выпуска произошел из-за задержек поставок необходимой в производстве соды, поставщиком которой является Россия. Стоит отметить, что проблемы с поставками начались только в августе, после успешных боевых действий Украины в Курской области. На возобновление регулярных поставок казахстанские власти повлиять не могут, в связи с чем есть вероятность простоя завода уже со следующего года», - говорится в сообщении.

Столь необходимую для химической промышленности соду предлагает соседний Узбекистан, но его объемов для казахстанской отрасли недостаточно. В Жамбылской области строят завод по производству кальцинированной соды, запуск которого запланирован в 2025 году, а проектная мощность составит 500 тысяч тонн в год. Изначально запуск планировался на 2024 год, что могло бы решить проблему с АЗХС, где по итогам сентября недовыпустили около 40% продукции.

Тем временем уже с сентября из 2 тысяч человек, работающих на АЗХС, 300 работников отправили в вынужденные отпуска, а у остальных, по сообщениям СМИ, в связи с сокращением объема производства заработная плата снизилась с 365 до 265 тысяч тенге.

В целом по Казахстану списочная численность работников в секторе во втором квартале достигла 19,7 тысяч человек — на 1,5% больше, чем годом ранее. Фактическая же численность составила 19 тысяч человек, рост за год — на 1,1%.

Среднемесячная заработная плата в химической промышленности во втором квартале 2024 года составила 504,3 тысяч тенге — на 25% больше, чем в среднем по стране. По сравнению с прошлым годом заработные платы в отрасли выросли на 28,9%. При этом в среднем по РК увеличение зарплат составило 10,3%. Заработные платы в химической промышленности последние пять лет росли в среднем на 22,6% в год, и в течение того же периода средняя заработная плата в секторе заметно опережает среднюю по Казахстану. Между тем из-за ситуации на АЗХС положительная динамика в отрасли может прерваться.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Космос
Космос
Что мешало построить завод в Жамбыльской области не в 2025 году, а, например в 1995, или 2005, или 2015? Тогда бы и крайних не искали...
29.10.2024, 08:40
дорожник
дорожник
" Сотни казахстанцев могут лишиться работы из-за российской соды" ЛАДА, кто вам пишет заголовки? Полно стилистических ошибок. Русский язык уже не актуален?
28.10.2024, 07:42
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