Выплаты за советские документы: что говорят в Минтруда

Министерство труда и социальной защиты прокомментировало рассылку о крупных бонусах за хранение документов советских времен, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.
Комментарий пресс-службы Минтруда был связан с появлением в Казнете рассылки с изображением документа времен СССР. Якобы те граждане, у кого сохранились такие документы, могут получить крупный бонус.
Фото: stopfake.kz
"Все социальные выплаты регламентированы Социальным кодексом РК. Такого вида выплат не существует! Призываем граждан доверять информации только из достоверных источников и не поддаваться на провокации мошенников. Распространение заведомо ложной информации карается по закону", - опровергли информацию в ведомстве.
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