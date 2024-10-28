Выплаты за советские документы: что говорят в Минтруда

Министерство труда и социальной защиты прокомментировало рассылку о крупных бонусах за хранение документов советских времен, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake .

Фото: depositphotos.com

Комментарий пресс-службы Минтруда был связан с появлением в Казнете рассылки с изображением документа времен СССР. Якобы те граждане, у кого сохранились такие документы, могут получить крупный бонус.

Фото: stopfake.kz