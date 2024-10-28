Мужчина открыл стрельбу по людям в Алматинской области

Мужчина ранил из ружья трех человек в Алматинской области. Инцидент произошел 27 октября недалеко от Конаева, передает Tengrinews.kz.
Ранее в сети появилась информация о том, что скотник в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из охотничьего ружья в своих товарищей. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Двоих из них отпустили домой после оказания медицинской помощи, один пострадавший госпитализирован.
"По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по горячим следам установлен, задержан и водворен в ИВС 39-летний подозреваемый", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
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