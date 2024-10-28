Из узбека в казаха: более 12 тысяч казахстанцев сменили национальность

Согласно данным МВД Казахстана, наибольшее число казахстанцев сменили национальность с русского на немца – 743, с узбека на казаха – 354, с русского на украинца – 300, с украинца на русского – 246, с русского на казаха – 11, передает Liter.kz со ссылкой на Paryz.kz.

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“В документах, удостоверяющих личность, желание изменить национальность выразили: в 2021 году — 3254 человека;

в 2022 году — 3363 человека;

в 2023 году — 3366 человек;

в 2024 году (на текущий момент) — 2158 человек. Согласно пункту 1 статьи 19 Конституции Республики Казахстан, каждый имеет право определять и указывать или не указывать свою национальную, партийную и религиозную принадлежность. Эта норма закрепляет право человека на определение своей национальной принадлежности”, — отметили в МВД РК.

Национальность гражданина Казахстана определяется по национальности одного из родителей. В случае различия национальностей родителей действует специальный порядок. Она определяется по желанию ребенка в соответствии с национальной принадлежностью отца или матери при выдаче удостоверения личности и (или) паспорта (согласно п. 2 ст. 65 Кодекса РК “О браке (супружестве) и семье”). После этого национальность можно изменить единожды на национальность второго родителя.

Гражданин, желающий сменить свою национальность по второму родителю, обращается в миграционную службу по месту жительства, подает заявление, свидетельство о рождении и удостоверение личности. В течение двух рабочих дней сотрудники миграционной службы на основании предоставленных документов выносят заключение о перемене национальности. На основе этого заключения гражданину выдается новое удостоверение личности.