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28.10.2024, 14:22

Видео с жуками: казахстанских школьников экстренно возвращают из России

Новости Казахстана 0 463

Школьников из Атырауской области, отдыхавших в пансионате в российском городке Железноводске, экстренно возвращают домой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Кадр из видео
Кадр из видео

Выезд происходит из-за опубликованного в соцсетях видео, снятого атыраускими детьми. На видеозаписи запечатлены неизвестные насекомые, ползающие по кроватям и мебели.

По данной ситуации в управлении образования Атырауской области сообщили, что 26 октября из города Кульсары Жылыойского района на осенние каникулы были направлены 174 ребенка.

"Они должны были там отдыхать до 4 ноября, однако из-за данного инцидента принято решение вернуть детей домой", - сообщил руководитель управления образования Марат Абуов.

В ведомстве уточнили, что пансионат расположен в лесном массиве на склонах Кавказских гор.

"После нескольких дождливых дней в селе древесные жуки из-за внезапного потепления поднялись в воздух, проникли в корпус №6 и распространились. Сейчас в зданиях проводится дезинфекция", - отметили в управлении.

Согласно информации акимата Атырауской области, планируется, что дети буду выезжать сегодня, 28 октября.

"С ними будут 18 сопровождающих, ответственных за их безопасность. Представители управления также находятся на постоянной связи с родителями детей, информируя их о ситуации. Отметим, что все дети будут обеспечены питанием", - сообщили в пресс-службе акимата Атырауской области.

Между тем, российские санврачи отмечают, что данные насекомые не являются источником паразитарных и инфекционных заболеваний. Их проникновение в помещение связаны с сезонным колебанием температуры в воздухе.

"Согласно данным санитарно-эпидемиологического обследования жилых помещений пансионата, установлено наличие насекомых при температуре 24 градуса. Температура наружного воздуха +1-6 градусов. Эти насекомые называются клоп-черепашка сапрофит. Они не являются источником паразитарных и инфекционных заболеваний человека", - прокомментировал врач по общей гигиене ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Пятигорске С. Козырев.

Справочно: клоп-черепашка, или вредная черепашка, является сельскохозяйственным вредителем, который наносит ущерб урожаям, особенно зерновым культурам, таким как пшеница. Для человека, включая детей, этот клоп не представляет прямой угрозы здоровью. Он не кусает и не переносит опасные для человека инфекции. Однако, если его случайно раздавить или контактировать с ним, может выделиться неприятный запах, который в редких случаях вызывает раздражение кожи или аллергическую реакцию. Если у ребенка чувствительная кожа или склонность к аллергии, рекомендуется избегать контакта с клопом.

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