Казахстанец отсудил 48 миллионов тенге за дефектное авто

Житель Алматы отстоял свои права в суде, вернув 48 миллионов тенге за автомобиль с дефектной высоковольтной батареей, передает Tengri Auto .

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Как сообщили в Комитете защиты прав потребителей, алматинец приобрел новый автомобиль в салоне, но уже после обнаружил дефект высоковольтной батареи. Мужчина неоднократно обращался в автосалон, требовал расторгнуть договор. Но так и не смог вернуть деньги. В итоге покупатель обратился в комитет, и уже после вмешательства госорганов автосалон пошел на уступки.

Как сообщает комитет, автомобильная отрасль в Казахстане становится одной из самых проблемных сфер. За отчетный период 36 граждан страны защитили свои права в судебных разбирательствах, связанных с некачественными автомобилями. Общая сумма исков составила 505,1 миллиона тенге.

Ранее мы рассказывали о том, когда заработает утильсбор в Казахстане. Казахстанцы пока не могут сдавать старые авто и технику в утиль. Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, соответствующие НПА все еще находятся на согласовании.