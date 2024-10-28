“100-миллионная взятка“ по делу Бишимбаева: подсудимая выступила с последним словом

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Женщина пожаловалась на условия содержания под стражей.

"За эти шесть месяцев моего ареста я увидела психологическое давление со стороны следователя, со стороны правоохранительных органов, со стороны учреждения, где я нахожусь сейчас. Я нахожусь в камере под видеонаблюдением 24/7. В камере, где содержатся 8 человек, каждому положено два квадратных метра. Со мной сажают убийц взрослых и детей, в прямом смысле мне так приходится бороться за свою жизнь. Все это делается правоохранительной системой для того, чтобы человек на стадии досудебного расследования был психологически подавлен и запуган и дал признательные показания", - сказала Грачева в суде.

Подсудимая также упомянула своих детей.

"На протяжении нескольких месяцев мои адвокаты передают мне письма от моих детей. Потому что свидания нам запрещены. Я пропустила два дня рождения. Это самые великие дни у детей, которые никогда не повторятся. Они просто ждали звонка от меня, чтобы я просто поздравила. Звонок мне положен по праву, по разрешению следователя. Но даже в этом мне отказали. Получается, что с момента моего задержания меня лишают всего. Только от своих адвокатов я узнаю, как они решают свои мальчишеские проблемы, что они оба у меня отличники в школе", - добавила она.

Напомним, прокурор запросил 11 лет лишения свободы для женщины, предлагавшей за 100 миллионов тенге помочь смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву.

В июне текущего года жительницу столицы заподозрили в присвоении 100 миллионов тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву. Позже адвокаты экс-министра рассказали подробности истории. По словам защитников, подозреваемую задержали при передаче ей муляжа денег.