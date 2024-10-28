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28.10.2024, 17:10

Казахстанцу дали пожизненное в СКО

Новости Казахстана 0 427

В Петропавловске вынесли приговор по резонансному делу об убийстве семьи владельцев похоронного агентства. Один из подсудимых получил пожизненный срок, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Убийство супругов, которые много лет занимались ритуальным бизнесом, и их 17-летнего сына было совершено в конце декабря 2023 года в Рабочем поселке под Петропавловском. По подозрению в совершении преступления задержали двоих мужчин. Один из них - индивидуальный предприниматель, который тоже занимался похоронными делами, второй - его рабочий. Впоследствии была задержана женщина - заместитель директора крупного похоронного предприятия.

42-летняя женщина обвинялась в подстрекательстве к убийству двух и более лиц, совершенному группой лиц по предварительному сговору.

37-летний и 25-летний подсудимые обвинялись в разбое и убийстве двух или более лиц, совершенных группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, по найму либо сопряженных с разбоем или вымогательством с целью скрыть другое преступление, совершенное неоднократно, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица.

По версии обвинения, мотивом жестокого преступления стала многолетняя конкуренция в сфере ритуальных услуг.

Как отметила в обвинительном акте прокурор Залина Линкевич, в 2023 году ИП погибших супругов выиграло большую часть конкурсных тендеров на оказание ритуальных услуг, из-за чего доходы ТОО, учредителем которого является подсудимая С., снизились, заказов стало меньше.

"У подсудимой возникла личная неприязнь к супругам, возник преступный умысел на убийство ее прямых конкурентов - супругов, о чем она постоянно говорила подсудимому Е.", - озвучила детали из обвинительного акта прокурор.

По версии следствия, 27 декабря 2023 года подсудимые, заранее вооружившись молотками и монтировками, прибыли к дому супружеской пары и увидели, что они на своем автомобиле отъезжают от дома. После этого они проникли в дом.


Фото Tengrinews.kz

"В это время в доме находился несовершеннолетний 17-летний сын супругов, который, увидев посторонних лиц, попытался выяснить у них цель визита. При этом подсудимый Е., не ожидая увидеть в доме подростка, нанес ему несколько ударов кулаками в область головы, от которых тот упал на пол и потерял сознание", - озвучила прокурор Линкевич.

Согласно материалам дела, подсудимые связали несовершеннолетнего, после чего, обыскав дом, забрали ювелирные украшения и монеты.

Примерно через два часа супруги вернулись домой. Подсудимые напали на них с молотками, нанеся множество ударов, а после еще и нанесли множество ножевых ранений. Таким же способом обвиняемые убили связанного подростка. От полученных ранений супруги и их сын скончались на месте. В суде оба обвиняемых перекладывали вину в убийстве друг на друга.

Что касается подсудимой женщины, то вину по предъявленному обвинению она не признала в полном объеме, утверждая, что к совершению указанного преступления она никакого отношения не имеет. Якобы, узнав об убийстве, она предлагала подсудимым написать явку с повинной. Она настаивала, что с убитой семьей у нее были дружеские отношения.

Прокурор в прениях заявила, что вина всех троих доказана полностью. Государственный обвинитель просила назначить подсудимой С. за подстрекательство 15 лет лишения свободы, подсудимым Е. и О. за разбой и убийство - пожизненные сроки.

Потерпевшие – дочь и родители убитых – также просили суд назначить самое суровое из возможных наказаний всем троим.

"У меня девять месяцев нет семьи, нет дома, потому что он весь пропитан кровью. Подсудимые заслуживают только пожизненный срок с самым суровым режимом", - сказала в прениях дочь убитых.


Фото Tengrinews.kz

28 октября судья Айдарбек Беккужинов вынес решение.

"Суд приговорил Е. и О. признать виновными и назначить Е. окончательно наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Назначить О. окончательно наказание в виде 21 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - огласил приговор судья.

Доказательств вины женщины в подстрекательстве суд не установил. В ее действиях суд усмотрел недонесение об особо тяжком преступлении, о котором ей было достоверно известно. Суд переквалифицировал ее деяния на соответствующую статью Уголовного кодекса и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Суд не установил причинной связи между действиями подсудимой и вредом, который был причинен потерпевшим, поэтому гражданский иск дочери и родителям убитых в общем размере 70 миллионов тенге будут выплачивать только Е. и О.

Дочь убитых прокомментировала корреспонденту Tengrinews.kz, что с приговором не согласна и будет его обжаловать.

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