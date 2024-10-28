Казахстанцу дали пожизненное в СКО

В Петропавловске вынесли приговор по резонансному делу об убийстве семьи владельцев похоронного агентства. Один из подсудимых получил пожизненный срок, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Убийство супругов, которые много лет занимались ритуальным бизнесом, и их 17-летнего сына было совершено в конце декабря 2023 года в Рабочем поселке под Петропавловском. По подозрению в совершении преступления задержали двоих мужчин. Один из них - индивидуальный предприниматель, который тоже занимался похоронными делами, второй - его рабочий. Впоследствии была задержана женщина - заместитель директора крупного похоронного предприятия.

42-летняя женщина обвинялась в подстрекательстве к убийству двух и более лиц, совершенному группой лиц по предварительному сговору.

37-летний и 25-летний подсудимые обвинялись в разбое и убийстве двух или более лиц, совершенных группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, по найму либо сопряженных с разбоем или вымогательством с целью скрыть другое преступление, совершенное неоднократно, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица.

По версии обвинения, мотивом жестокого преступления стала многолетняя конкуренция в сфере ритуальных услуг.

Как отметила в обвинительном акте прокурор Залина Линкевич, в 2023 году ИП погибших супругов выиграло большую часть конкурсных тендеров на оказание ритуальных услуг, из-за чего доходы ТОО, учредителем которого является подсудимая С., снизились, заказов стало меньше.

"У подсудимой возникла личная неприязнь к супругам, возник преступный умысел на убийство ее прямых конкурентов - супругов, о чем она постоянно говорила подсудимому Е.", - озвучила детали из обвинительного акта прокурор.

По версии следствия, 27 декабря 2023 года подсудимые, заранее вооружившись молотками и монтировками, прибыли к дому супружеской пары и увидели, что они на своем автомобиле отъезжают от дома. После этого они проникли в дом.



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"В это время в доме находился несовершеннолетний 17-летний сын супругов, который, увидев посторонних лиц, попытался выяснить у них цель визита. При этом подсудимый Е., не ожидая увидеть в доме подростка, нанес ему несколько ударов кулаками в область головы, от которых тот упал на пол и потерял сознание", - озвучила прокурор Линкевич.

Согласно материалам дела, подсудимые связали несовершеннолетнего, после чего, обыскав дом, забрали ювелирные украшения и монеты.

Примерно через два часа супруги вернулись домой. Подсудимые напали на них с молотками, нанеся множество ударов, а после еще и нанесли множество ножевых ранений. Таким же способом обвиняемые убили связанного подростка. От полученных ранений супруги и их сын скончались на месте. В суде оба обвиняемых перекладывали вину в убийстве друг на друга.

Что касается подсудимой женщины, то вину по предъявленному обвинению она не признала в полном объеме, утверждая, что к совершению указанного преступления она никакого отношения не имеет. Якобы, узнав об убийстве, она предлагала подсудимым написать явку с повинной. Она настаивала, что с убитой семьей у нее были дружеские отношения.

Прокурор в прениях заявила, что вина всех троих доказана полностью. Государственный обвинитель просила назначить подсудимой С. за подстрекательство 15 лет лишения свободы, подсудимым Е. и О. за разбой и убийство - пожизненные сроки.

Потерпевшие – дочь и родители убитых – также просили суд назначить самое суровое из возможных наказаний всем троим.

"У меня девять месяцев нет семьи, нет дома, потому что он весь пропитан кровью. Подсудимые заслуживают только пожизненный срок с самым суровым режимом", - сказала в прениях дочь убитых.



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28 октября судья Айдарбек Беккужинов вынес решение.

"Суд приговорил Е. и О. признать виновными и назначить Е. окончательно наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Назначить О. окончательно наказание в виде 21 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - огласил приговор судья.

Доказательств вины женщины в подстрекательстве суд не установил. В ее действиях суд усмотрел недонесение об особо тяжком преступлении, о котором ей было достоверно известно. Суд переквалифицировал ее деяния на соответствующую статью Уголовного кодекса и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Суд не установил причинной связи между действиями подсудимой и вредом, который был причинен потерпевшим, поэтому гражданский иск дочери и родителям убитых в общем размере 70 миллионов тенге будут выплачивать только Е. и О.

Дочь убитых прокомментировала корреспонденту Tengrinews.kz, что с приговором не согласна и будет его обжаловать.