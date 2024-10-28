Победа Трампа может представлять риски для Казахстана — эксперт дал прогноз по предстоящим выборам

«Результаты президентских выборов в США оказывают влияние не только на сами Штаты, но и на весь мир благодаря экономическому, геополитическому и культурному весу Америки. Для Казахстана, с его многовекторной внешней политикой, значимых изменений в отношениях с США не предвидится, независимо от того, кто победит на выборах. И демократы, и республиканцы будут продолжать обращать внимание на Центральную Азию из-за ее стратегического положения между Европой, Россией, Китаем и Ближним Востоком», – прокомментировал ИА «NewTimes.kz» экономист, гендиректор DAMU Capital Management Мурат Кастаев.

Если говорить о предпочтениях, то победа Камалы Харрис, по мнению эксперта, выглядит более выгодной, поскольку ее президентство станет продолжением политики Байдена — предсказуемой и стабильной. Однако, считает Кастаев, победа Дональда Трампа несет определенные риски для Казахстана. Трамп может стремиться к быстрому завершению конфликта в Украине, добиваясь фиксации текущих позиций, что будет восприниматься как победа России. Такой исход укрепит ее позиции и усилит давление на соседние страны, включая Казахстан. Даже если прямой агрессии не последует, Кремль может начать оказывать давление на наше руководство в политических и экономических вопросах.

«Кроме того, жесткая политика Трампа по отношению к Ирану и возможные санкции осложнят двустороннюю торговлю, что скажется на экономике Казахстана. А вероятность прямого военного конфликта с Ираном, который Трамп может поддержать, угрожает стабильности в регионе и безопасности грузоперевозок через Каспийское море», – отметил экономист.

По мнению эксперта, еть риск и возобновления торговой войны с Китаем. Новые пошлины и ограничения между США и КНР замедлят мировой экономический рост и снизят цены на сырье, что негативно отразится на Казахстане. Торговое противостояние двух сверхдержав также приведет к росту глобальной инфляции, которую Казахстан будет вынужден импортировать, что усилит давление на внутренние цены.

Также Кастаев считает, что Трамп склонен сосредотачиваться на внутренних проблемах США, что может усилить изоляционистские тенденции. Это ослабит позиции Америки на мировой арене и создаст вакуум силы в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. В случае ухода США из этих регионов возрастёт риск дестабилизации, что невыгодно для Казахстана, находящегося между Россией, Китаем и Ираном.

«Таким образом, президентство Харрис выглядит более предсказуемым и традиционным, сдерживая возможные резкие перемены. Трамп, напротив, ассоциируется с агрессивной и нестабильной политикой, что может осложнить ситуацию в Центральной Азии и вокруг нее», – подытожил Мурат Кастаев.

Эксперт в сфере международных отношений и экономики Ануар Бахитханов в свою очередь подчеркнул, что предстоящие выборы в США оправданно привлекают внимание всего мирового сообщества, поскольу их результаты могут оказать существенное влияние на экономику и безопасность многих стран в условиях сложной геополитической обстановки. Однако для Казахстана, по мнению нашего спикера, принципиальных изменений в отношениях с США не ожидается, вне зависимости от того, кто возглавит Белый дом — демократ или республиканец.

«Двустороннее сотрудничество между Казахстаном и США останется на высоком уровне, как это и подтверждает предыдущий опыт. Но если же поразмышлять о влиянии, пусть даже косвенном на нашу страну — то в случае победы Трампа его приоритетом, вероятно, станет сокращение международных обязательств США и снижение роли страны в глобальных альянсах. Это может создать больше возможностей для усиления позиций России и Китая в Центральной Азии, включая Казахстан, и, возможно, ослабить санкционное давление на Москву. Если президентом станет Камала Харрис, ее администрация, скорее всего, продолжит поддерживать международные союзы и усиливать давление на авторитарные режимы. Это потребует от Казахстана гибкости и умения балансировать между Россией, Китаем и США, формируя собственную политическую и экономическую стратегию. Также можно ожидать продолжение сотрудничества по проектам «Нового шелкового пути» и в сфере климатических инициатив, что создаст для Казахстана новые возможности для модернизации экономики и устойчивого развития», – отметил Бахитханов.

Политолог Ислам Кураев подчеркнул, что выборы в США напрямую не влияют на международную и внутреннюю повестку, но их результаты могут задать важные политические и экономические тенденции, а также определить развитие ситуации в отдельных регионах и странах.