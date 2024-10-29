Какие должности занимают трудовые мигранты, работающие в Казахстане

По состоянию на 1 октября 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов (МИО) на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 707 иностранных граждан. Об этом Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

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Из релиза за 28 октября следует, что среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

548 – для руководителей и их заместителей (первая категория);

2503 – для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4874 и 861 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1586 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3335 человек".Пресс-служба МТСЗН РК

По данным ведомства, на данный момент в Казахстане насчитывается 1799 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 390,2 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,6% от общей численности работников.

"По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5144 человека;

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1638 человек;

административного и вспомогательного обслуживания – 1439 человек;

обрабатывающей промышленности – 1376 человек;

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1344 человека", – перечислили в пресс-службе МТСЗН РК.

В Минтруда уточнили, что основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 4600 человек;

Узбекистан – 1698 человек;

Турция – 1145 человек;

Индия – 1101 человек.