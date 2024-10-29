Какие должности занимают трудовые мигранты, работающие в Казахстане

По состоянию на 1 октября 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов (МИО) на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 707 иностранных граждан. Об этом Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.
Из релиза за 28 октября следует, что среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:
"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4874 и 861 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1586 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3335 человек".Пресс-служба МТСЗН РК
По данным ведомства, на данный момент в Казахстане насчитывается 1799 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 390,2 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,6% от общей численности работников.
"По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:
В Минтруда уточнили, что основными странами исхода трудовых мигрантов являются:
"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 21,5 тыс. единиц", – напомнили в пресс-службе.
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