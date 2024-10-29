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29.10.2024, 08:27

Какие средства самообороны можно перевозить в авто

Новости Казахстана 0 394

Дорога часто становится местом конфликтных ситуации. Водители нередко переходят от простых словесных перепалок к применению грубой физической силы. Как обезопасить себя от агрессивных водителей и какие средства самообороны разрешены казахстанцам, выяснила редакция Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В случае, если вы попали в конфликтную ситуацию на дороге, советуем сохранять самообладание и вызвать службу 102. Но что делать, если на вас напал агрессивный водитель? Допустим, мужчина может дать отпор, но что делать женщинам и пожилым людям?

Что разрешено для ношения?

Как нам рассказали в МВД, согласно статье 5 Закона "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия", гражданам предоставляется право на приобретение, хранение и ношение:

  • газового оружия (газовые пистолеты, револьверы и патроны к ним);
  • электрического оружия (оружие и иные предметы, поражающее действие которых основано на использовании электрической энергии);
  • различного спектра аэрозольных веществ (механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами).

Перечисленные выше виды оружия могут быть использованы в случаях необходимой обороны и защиты собственности.

Разрешено для приобретения и хранения, но запрещено для ношения:

  • огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие.

Как приобрести средства самообороны?

В соответствии со статьей 15 Закона "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" право на приобретение гражданского оружия имеют граждане Республики Казахстан достигшие 18-летнего возраста. Для этого необходимо:

  • получить разрешение на приобретение конкретного вида оружия в ОВД по месту жительства;
  • предоставить справки о проверке знаний правил безопасного обращения
    с оружием;
  • предоставить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием;
  • оплатить соответствующую государственную пошлину.

В настоящее время выдача разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия является государственной услугой и оказывается в электронном виде через портал ГБД "Е-лицензирование" территориальными органами полиции.

Превышение самообороны

Стоит помнить, что, приобретая средства самообороны, вы несете ответственность. В случаях превышения самообороны или умышленного причинения вреда вас ждет уголовная ответственность.

"В соответствии со статьей 32 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года превышением пределов необходимой обороны признается явное несоответствие защиты характеру и степени общественной опасности посягательства, в результате чего посягающему причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность лишь в случаях умышленного причинения вреда", - объяснили в пресс-службе МВД.

Не является превышением пределов необходимой обороны причинение вреда лицу, посягающему на жизнь человека, либо при отражении иного посягательства, сопряженного с вооруженным нападением или насилием, опасным для жизни обороняющегося или других лиц, а также если обороняющийся вследствие внезапности посягательства не мог объективно оценить степень и характер опасности нападения.

Ранее мы рассказывали, что условия проезда через границу изменят в Казахстане. На границе Казахстана и Китая вводится биометрическая идентификация для перевозчиков.

Как сообщили в комитете госдоходов, нововведение касается пункта пропуска "Нур жолы - Хоргос". Система будет использовать биометрическую идентификацию, сравнивая лицо пользователя с фотографией в его документах. Это позволит сократить возможности для посредников, создающих необоснованный дефицит мест в электронной очереди ради личной выгоды.

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