Визовая политика при Трампе и Харрис: что ждать Казахстану?

С приближением президентских выборов в США вопрос визовой политики становится особенно актуальным. Эксперты предполагают, что в случае победы демократов шансы на получение виз могут возрасти, тогда как при власти республиканцев ситуация может осложниться. Что ждет казахстанцев в случае победы Трампа или Харрис? С этими вопросами корреспондент Tengrinews.kz обратилась к экспертам.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как считает политический обозреватель Газиз Абишев, обеспокоенность по поводу миграционного кризиса может быть жестче среди республиканцев.

"Есть категория казахстанцев, которые по приглашению едут на учебу в США в американских университетах по программе "Болашак", где закрыты все финансовые вопросы. Я не думаю, что их коснется. Состоятельных и богатых туристов тоже никак не коснется. А самых бедных людей, у которых сомнительные финансовые истории, их и демократы, и республиканцы отвергают", - заявил он.

По словам эксперта, результаты выборов могут оказать влияние на получение виз для среднего класса.

"При демократах могут одобрять 60 процентов подающих, а при Трампе это будет 40 процентов. Я не думаю, что это какое-то сверхкардинальное влияние может оказать", - подчеркнул Абишев.

Тем временем казахстанский политолог, директор общественного фонда "Кемел арна" Замир Каражанов считает, что в случае победы Трампа переговоры об упрощении визового режима для казахстанцев могут быть приостановлены на неопределенный срок.

"Победа Трампа на выборах может негативно сказаться на отношениях США с ближайшими соседями, особенно с Мексикой, а также с европейскими странами и Китаем. Казахстанско-американские отношения, скорее всего, останутся на текущем уровне без значительного развития", - отметил политолог.

По мнению финансового аналитика Армана Бейсембаева, результаты выборов в США могут значительно повлиять на визовую политику и возможности для граждан Казахстана.

"Во время своего президентства Дональд Трамп проявил изоляционистский подход, что выразилось в ужесточении миграционных норм. Он активно проводил политику депортации мигрантов, что привело к серьезным человеческим трагедиям. Если Трамп вернется к власти, можно ожидать продолжения этой линии. Скорее всего, ситуация с визами станет хуже", - отметил Бейсембаев.

Эксперт также подчеркнул, что Трамп может вновь инициировать масштабный пересмотр миграционной политики, а это негативно скажется на количестве одобряемых виз.

"Он уже заявлял о намерении заставить Мексику покрывать расходы на строительство стены на границе, что демонстрирует его жесткий подход к вопросам миграции", - напомнил Бейсембаев.

Финансовый аналитик посоветовал казахстанцам в случае победы Дональда Трампа поторопиться с подачей заявок на получение визы.

"Те, кто торопится, те, кому надо перебраться, в принципе, до января у них еще есть время. А вот дальше уже будет, я подозреваю, намного сложнее. Грубо говоря, пока Трамп придет обратно президентом, пока пройдет инаугурация, пока он обратно будет входить в курс дела - есть время", - заключил Бейсембаев.

5 ноября в США состоятся выборы президента, на которых главными кандидатами являются Дональд Трамп и Камала Харрис. Нынешние президентские выборы станут 60-ми в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.