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29.10.2024, 09:33

С 1 января 2025 года работников по договорам ГПХ уровняют в правах со штатниками в Казахстане

Новости Казахстана 0 345

Работодатели станут платить социальные отчисления за таких работников, после чего тем будут оплачивать больничные листы по беременности и родам, пособия по безработице и иные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Фото: inbusiness.kz
Фото: inbusiness.kz

Поправки в Социальный кодекс РК внесли еще в конце 2022 года, но вступят в силу они только в начале 2025-го, сообщает inbusiness.kz.

Позитивные изменения охватят большинство работающих казахстанцев, так как в какой-то момент времени работодатели массово стали переводить своих сотрудников на договоры ГПХ (гражданского-правового характера) вместо традиционных трудовых договоров. Первым шагом властей по защите прав работников, стало обязательное перечисление пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ. Второго шага пришлось ждать дольше, но перемены настанут в первый день нового года.

Почему важно перечислять социальные отчисления в ГФСС

Социальная защита в Казахстане построена за счет платежей из республиканского бюджета и из ГФСС. Бюджетные деньги идут на специальные пособия гражданам страны, оказавшимся в тяжелых обстоятельствах, и/или потеряли здоровья или кормильца. Деньги из Фонда предназначены всем трудоспособным казахстанцам, за которых перечислялись ежемесячно социальные отчисления работодателями. Именно поэтому работники по договорам ГПХ не могли претендовать на оплату больничных листов по беременности  и родам, пособий по безработице и всех других выплат, которые по закону оплачиваются из ГФСС.  

При расчетах размера выплаты существенное значение имеет количество месяцев, которые работник являлся участником системы ГФСС. К примеру, если работодатель пропускал сроки выплаты и вместо 12 месяцев уплатил только 8 месяцев, то и при подсчетах служба ГФСС будет исходить из 8 месяцев.

Какие договора ГПХ попадают под действие Социального кодекса РК

Категории лиц, подпадающих под действие кодекса, описаны в статье 243:

"… 4) физические лица, получающие доходы по заключенным с налоговыми агентами договорам гражданско-правового характера в соответствии с законодательством Республики Казахстан, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), в том числе работающие в представительствах международных организаций в Республике Казахстан, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в Республике Казахстан (далее - физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера)".

Размер социальных отчислений с 1 января 2025 года

Еще одно изменение, касающееся социальных отчислений. Если правительство не вынесет специального постановления и не приостановит действие нормы, то с 1 января 2025 размер социальных отчислений будет увеличен с 3,5% до 5% от начисленного работнику дохода. Это общее правило для всех категорий работников, в том числе индивидуальных предпринимателей, фермеров, нотариусов и так далее.

"Объектом исчисления социальных отчислений для лиц, указанных в подпункте 4) статьи 243 настоящего Кодекса, является сумма дохода, получаемого по договору гражданско-правового характера, предметом которого является выполнение работ (оказание услуг)…" (Статья 245 Социального кодекса РК).

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