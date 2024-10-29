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29.10.2024, 09:39

Кредиты подорожали для казахстанцев

Новости Казахстана 0 339

За последний месяц в Казахстане резко выросла средневзвешенная ставка по выданным населению кредитам – до 21,6%. При этом сильнее всего подорожали долгосрочные займы. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Проценты, по которым банки выдают населению кредиты, а также открывают для них депозиты, сильно зависят от базовой ставки, которую устанавливает Национальный банк РК. Если он ее снижает, то кредиты становятся дешевле, а вклады теряют свою привлекательность. Если ставка повышается, происходит обратная ситуация.

Теоретически, если базовая ставка долгое время остается неизменной, что на данный момент и происходит в Казахстане, то и в банковской сфере не должно быть серьезных перемен. Однако на практике может быть по другому.

Кредиты подорожали для рядовых казахстанцев

Согласно данным Национального банка РК, в сентябре средневзвешенная ставка по выданным населению кредитам составила 21,6% – это сразу на 1,4 процентного пункта (п.п.) выше, чем было в августе текущего года. Если сравнить с декабрем 2023 года, то разница составит уже 3,7 п.п.

Другими словами, кредиты стали заметно дороже для граждан. Интересно, что для бизнеса банки предлагают более мягкие условия – в августе средневзвешенная ставка для них опустилась до 17,6% и осталась неизменной в сентябре.

Средневзвешенная ставка по выданным кредитам в Казахстане

Средневзвешенные ставки по кредитам в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что подорожали для граждан в первую очередь долгосрочные кредиты. Средняя ставка по займам, выданным на срок от 1 года до 5 лет, выросла за месяц на 2,8 п.п., до 23,3%. У кредитов на срок свыше 5 лет рост составил 0,4 п.п., до 19,8% годовых.

При этом краткосрочные займы стали немного дешевле:

  • до 1 месяца – на 1,5 п.п., до 35,4%;
  • от 1 до 3 месяцев – на 2 п.п., до 20,5%;
  • от 3 до 12 месяцев – на 0,7 п.п., до 19,3%.

Между тем напомним, что лишь за один сентябрь жители Казахстана оформили займы на общую сумму в 1,4 трлн тенге. По состоянию на 1 октября общий долг физических лиц перед банками, микрофинансовыми организациями и другими кредитными учреждениями достиг 22,7 трлн тенге.

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