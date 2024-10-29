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29.10.2024, 10:22

На дороги в РК выделили 6 трлн, которые разворовали на всех этапах ремонта

Новости Казахстана 0 407

Антикоррупционная служба выявила системные коррупционные риски в сфере автодорог, передает ИА «NewTimes.kz».

Кадр из видео
Кадр из видео

23 октября под руководством председателя агентства Жұмағали прошло межведомственное совещание по вопросам устранения коррупционных рисков в дорожной сфере.

Участие в мероприятии приняли Министр транспорта Карабаев, представители Высшей аудиторской палаты, агентств по стратегическому планированию, защите и развитию конкуренции, министерств финансов, промышленности и цифровизации, НПП «Атамекен», а также местных исполнительных органов.

На совещании обсуждены результаты внешнего анализа коррупционных рисков, проведенного Агентством совместно с Министерством транспорта по поручению главы государства.

Так, за последние 5 лет на дорожную отрасль затрачено более 6 трлн тенге, но состояние дорожной сети вызывает нарекания со стороны населения.

Только за 2023-2024 годы в госорганы поступило более 20 тысяч жалоб граждан на низкое качество автомобильных дорог. Общественность это связывает с коррупцией. С начала текущего года Агентством зарегистрировано 24 уголовных дела в этой отрасли. Внешний анализ показал наличие системных коррупционных рисков на всех этапах строительства и ремонта дорог, начиная с планирования, заканчивая контролем и содержанием.

«Уже на первоначальном этапе неправильно определяются проблемные участки, ремонтируются дороги, на которых недавно проводились работы. При проектировании смету искусственно завышают за счет излишних объемов работ и материалов.  Контракты нередко заключаются с подрядчиками без опыта и ресурсов, с одного источника или в условиях картельного сговора. Никем не контролируется привлечение субподрядных организаций. Показала свою недостаточность и многоступенчатая система контроля. Заключения Национального центра качества дорожных активов о выявленных дефектах необязательны для исполнения, а технадзор выполняет свои функции формально. Не в полной мере используется потенциал Казахстанского дорожного научно-исследовательского института для развития отрасли. Вместо проведения прикладных научных исследований и внедрения инноваций институт занимается разработкой нормативной документации. Отсутствие контроля за внедрением новых технологий, недостаток квалифицированных кадров и сложная нормативно-правовая база также влияют на качество автодорог. Усугубляет проблему недостаточная цифровизация. За последние 10 лет на развитие информсистем потрачено 16 млрд бюджетных средств. Однако до сих пор не разработана Цифровая карта дорог», - говорится в сообщении Антикора.

По итогам анализа Агентством подготовлено свыше 90 рекомендаций по устранению коррупционных рисков в этой сфере.

Предложены меры по пересмотру функционала экспертизы проектов и института технического надзора, переориентированию КаздорНИИ на разработку востребованных инновационных технологий, научно-техническому сопровождению крупных дорожных проектов, усилению полномочий Национального центра качества дорожных активов, а также созданию цифровой карты дорог.

Ряд рекомендаций уже апробируется. Например, в Атырауской области планируется прослеживать выделенные денежные средства через проект «Цифровой тенге» при среднем ремонте одной из автодорог.

Если Вы столкнулись с коррупцией, ведомство просит сообщить по номеру 1424, также можно прислать фото/видео в бот @antikorkz_bot .

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Они только сейчас проснулись или делают видимость. Вся страна в любом направлении погрязла в коррупции, а они только глаза протирают.
29.10.2024, 06:38
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