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29.10.2024, 11:06

Доллар, евро и рубль растут в обменниках Казахстана

Новости Казахстана 0 1 591

Какой курс доллара, евро и рубля установился в обменных пунктах 29 октября в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com / Mvelishchuk
Фото: depositphotos.com / Mvelishchuk

Курс доллара к тенге 29 октября

По состоянию на 11:00 доллар в обменниках Астаны продают за 492,93 тенге, покупают за 487,97 тенге. В Алматы продажа американской валюты составляет 491,55 тенге, покупка - 489,34 тенге.

28 октября доллар в обменниках Астаны продавали за 489,98 тенге, покупали за 484,97 тенге. В обменных пунктах Алматы курс доллара на продажу составлял 487,90 тенге, на покупку - 485,95 тенге.

Курс евро к тенге 29 октября

Евро в обменных пунктах Астаны продают по 531,98 тенге, покупают по 525,97 тенге. В обменниках Алматы курс продажи 533,07 тенге, покупки - 528,98 тенге.

Евро в обменных пунктах Астаны 28 октября продавали по 528,16 тенге, покупали по 523,00. В обменниках Алматы курс на продажу составлял 528,12 тенге, на покупку - 524,26.

Курс рубля к тенге 29 октября

Российский рубль в обменниках Астаны продают по 5,10 тенге, покупают по 5,00 тенге. В Алматы рубль продают по 5,06 тенге, покупают по 4,97 тенге.

28 октября рубль в обменниках Астаны продавали по 5,05 тенге, покупали по 4,95 тенге. В Алматы рубль продавали по 5,05 тенге, покупали по 4,95 тенге.

Официальные курсы Нацбанка 29 октября

1 доллар - 487,81 тенге.
1 евро - 527,62 тенге.
1 рубль - 5,02 тенге.

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