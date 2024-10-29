Жесткий порядок для авто, ввезенных в Казахстан “чудесным образом“, потребовал Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов потребовал жесткий порядок для ввезенных Казахстан в автомобилей. Он отметил проблему, когда у машин “чудесным образом“ меняют стандарт Евро-2 на Евро-5 после ввоза, передает корреспондент Tengri Auto.
Во время заседания правительства вице-президент ассоциации Казахстанского автобизнеса Анар Макашева рассказала о текущем состоянии автопрома в стране.
"Автопром сегодня это 8 предприятий по производству транспортных средств в Казахстане. За 9 месяцев 2024 года в Казахстане было произведено 91 тысяча автомобилей, индекс промышленного производства составил 86,7 процента. Доля автомобилестроения в общем машиностроении составила 39,4 процента. Основные вопросы отрасли - это вопросы логистики, а также большая проблема ввоза автомобилей в Казахстан, не соответствующих техническому регламенту, с криминальным прошлым", - заявила Макашева.
Как заявил Бектенов, в Казахстане действительно существует проблема ввоза автомобилей, не соответствующих экологическим стандартам.
"Проблема очень серьезная. Она создает недобросовестную конкуренцию для тех производителей, которые производят (авто - прим.) у нас в стране, в особенности по грузовикам заметно. Необходимо сегодня в протоколе дать поручение", - сказал премьер-министр.
Глава правительства подчеркнул необходимость жесткого контроля за этим вопросом, включая взаимодействие с таможенными органами, лабораториями и органами сертификации.
"Здесь и полиция должна подключиться. Потому что мы создаем условия для развития внутреннего производства, я сам встречался на одном из автомобильных заводов с производителями, они говорят: "Мы производим, но не можем конкурировать с теми, кто заезжает сюда Евро-2, к примеру, а по документам он Евро-5 становится каким-то чудесным образом". Поэтому здесь надо наводить жесткий порядок", - заявил Бектенов.
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