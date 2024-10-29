Число прибытий туристов из Индии в Казахстан выросло в 2,5 раза

В прошлом году индийская бюджетная авиакомпания IndiGo выполнила свои первые рейсы в Центральную Азию. Это была неизведанная территория для перевозчика, но с ростом трафика, ставка на расширение географии, похоже, оправдалась, сообщает The Hindu Business Line, передает travelpress.kz

Фото с сайта travelpress.kz

Число индийских туристов, прибывающих в такие популярные места отдыха, как Таиланд, Турция и Вьетнам, в этом году выросло в два раза, в Азербайджане этот рост достиг 133 %. Впечатляющую статистику демонстрируют данные, собранные авиационной консалтинговой компанией CAPA India.



В Казахстане, куда были организованы беспосадочные рейсы из Дели, рост числа прибытий индийских туристов составил 148 % по сравнению с 2023 годом. Так, за январь-июнь текущего года Казахстан посетили почти 54 000 туристов из Индии, а год назад это число составляло чуть более 21 000 человек.



Если в период после пандемии COVID-19 отложенные из-за локдаунов путешествия способствовали восстановлению экономики, в настоящее время росту спроса способствует облегчение визового режима и расширение авиасообщения.



По данным туроператора Thomas Cook India, спрос на путешествия во время главного индийского праздника Дивали, который в этом году отмечается с 31 октября по 1 ноября, вырос на 30 % по сравнению с прошлым годом, причём предпочтение отдается Таиланду, Японии, Европе и Центральной Азии.



Недавнее исследование крупнейшего онлайн-турагентсва Индии MakeMyTrip показывает, что объёмы поиска международных путешествий остаются относительно стабильными в течение всего года, при этом декабрь является самым активным месяцем для поиска международных путешествий.



В октябре-декабре больше всего запросов приходится на ближнемагистральные направления, а в шестимесячный период с апреля по сентябрь лидируют запросы на средне- и дальнемагистральные направления.



Согласно исследованию, такие популярные направления, как ОАЭ, Таиланд и США, возглавляют список направлений, в которые любят путешествовать индийцы, а Казахстан, Азербайджан и Бутан лидируют для индийцев в списке направлений из числа развивающихся стран.

Поскольку индийские путешественники стремятся к новым направлениям, перевозчики в свою очередь увеличивают мощности.



Главный исполнительный директор IndiGo Питер Элберс на пресс-конференции в пятницу 25 октября заявил:

«Спрос на международные путешествия высок. Мы осваиваем новые рынки и продолжаем добавлять направления».

В ближайшие месяцы IndiGo с большой вероятностью запустит рейсы в Пенанг и Лангкави в Малайзии. Кроме того, до марта следующего 2025 года компания добавит ещё три международных направления. Это расширение увеличит общее число международных направлений IndiGo до 40.



Капил Каул, генеральный директор CAPA India по Южной Азии говорит:

«Рынок выездных авиаперевозок в Индии сильно недооценён. Поскольку индийские перевозчики уделяют всё больше внимания международным маршрутам, это приведёт к ещё большему росту числа пассажиров».

По данным авиационной аналитической компании Curium, количество международных рейсов, запланированных в Индию и из неё, в ноябре увеличится на 9,4 % по сравнению с прошлым годом.



Общая провозная ёмкость авиарейсов в ноябре увеличится на 10 %. Также индийские перевозчики сообщают о более быстром росте, чем у иностранных авиакомпаний. Так, на международных маршрутах количество рейсов и мест у них должно увеличиться более чем на 15 %.



Также Индия сейчас занимает первое место по числу прибытий туристов в Шри-Ланку: с января по октябрь текущего года островное государство посетили более 300 000 индийцев. Аналогичным образом, с более чем 1,6 миллионами прибытий Индия является третьим по величине рынком-источником для Таиланда (после Китая и Малайзии).



Помимо этого, Индия вышла на 5-е место по количеству туристов, прибывающих в Малайзию (с 6-го до пандемии), с 50-% ростом по сравнению с 2019 годом. В то время как авиакомпания Air India Express планирует полёты в Бангкок и Пхукет, тайский перевозчик Nok Air с конца октября запускает рейсы в Мумбаи.



Коммерческий директор авиакомпании Nok Air Ранон Випутсири сказал: