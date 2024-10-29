Используют eGov и 1414: полиция обратилась к казахстанцам

Полиция предупредила казахстанцев о мошенничестве с использованием портала электронного правительства eGov.kz и сервиса 1414, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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По данным департамента полиции области Абай, участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госорганов и запрашивают личные данные или провести оплату несуществующих штрафов.

"Будьте осторожны! Госорганы не запрашивают информацию через звонки или сообщения. Если получите подозрительное сообщение, не переходите по ссылкам и не сообщайте данные", - отмечают в ведомстве.

Для проверки полиция предлагает обращаться напрямую на eGov.kz или звонить на телефонный номер call-центра 1414.