Почему в Казахстане больше не будет льготных автокредитов, рассказал министр промышленности

Фото: inbusiness.kz

Журналисты указали, что программа льготного кредитования, не успев начаться, завершилась. Они поинтересовались, будут ли министерством разработаны новые программы по доступной покупке авто.

"Льготным кредитованием никто никогда не будет доволен, это понятно. Потому что слишком много людей и слишком мало денег, которые на это можно потратить", - сказал в ответ Канат Шарлапаев.

При этом он добавил, что и автопроизводители, и сам финансовый рынок предлагает различные инструменты по покупке авто.

"Правительство законодательно поддержало поправки о введении лизинга для физлиц, чтобы облегчить приобретение автомобилей. Второе, сами компании, которые занимаются продажей авто, создают различные инструменты и продают в рассрочку. Что касается денег, направленных на льготное автокредитование, я считаю, что это было абсолютно правильное решение и считаю, что мы должны его поддерживать – эти средства были направлены на развитие общественного транспорта в городах, в регионах и областных центрах", - напомнил министр.

Такую позицию он считает правильной.

"В этом случае, наверное, вопрос по льготному кредитованию мы закрыли больше 1,5 лет назад . Эти деньги теперь направляются только на развитие общественного транспорта", - резюмировал Канат Шарлапаев.

По его словам, вместо того, чтобы давать льготные кредиты на автомобили, в Казахстане улучшают качество общественного транспорта, который затрагивает достаточно большое число граждан и это целесообразней.