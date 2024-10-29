18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.81
527.62
5.02
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
29.10.2024, 13:10

Почему в Казахстане больше не будет льготных автокредитов, рассказал министр промышленности

Новости Казахстана 0 362

Министр промышленности РК Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать льготных автокредитов, передает корреспондент inbusiness.kz.

Фото: inbusiness.kz
Фото: inbusiness.kz

Журналисты указали, что программа льготного кредитования, не успев начаться, завершилась. Они поинтересовались, будут ли министерством разработаны новые программы по доступной покупке авто.

"Льготным кредитованием никто никогда не будет доволен, это понятно. Потому что слишком много людей и слишком мало денег, которые на это можно потратить", - сказал в ответ Канат Шарлапаев.

При этом он добавил, что и автопроизводители, и сам финансовый рынок предлагает различные инструменты по покупке авто.

"Правительство законодательно поддержало поправки о введении лизинга для физлиц, чтобы облегчить приобретение автомобилей. Второе, сами компании, которые занимаются продажей авто, создают различные инструменты и продают в рассрочку. Что касается денег, направленных на льготное автокредитование, я считаю, что это было абсолютно правильное решение и считаю, что мы должны его поддерживать – эти средства были направлены на развитие общественного транспорта в городах, в регионах и областных центрах", - напомнил министр.

Такую позицию он считает правильной.

"В этом случае, наверное,  вопрос по льготному кредитованию мы закрыли больше 1,5 лет назад . Эти деньги теперь направляются только на развитие общественного транспорта", - резюмировал Канат Шарлапаев.

По его словам, вместо  того, чтобы давать льготные кредиты на автомобили, в Казахстане улучшают качество общественного транспорта, который затрагивает достаточно большое число граждан и это целесообразней.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Sportikus
Sportikus
лизинга для физлиц: а где этот лизинг, куда за ним обращаться, кто его выдаёт уже?
29.10.2024, 08:41
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...