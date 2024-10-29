В гараже президента Казахстана без особой огласки появился Aurus

Первая заграничная выездка Aurus Senat в качестве официального автомобиля Касым-Жомарта Токаева состоялась на минувшей неделе на саммите БРИКС в Казани, на что обратили внимание наши коллеги из Motor.ru.

В отличие от прочих высокопоставленных зарубежных участников мероприятия, которым были предоставлены «аурусы» из автопарка ФСО, удлинённый Senat президента Казахстана с госномером 839 WX 01 был лишён антенн спецсвязи и стробоскопов у переднего номера. Также астанинский экземпляр имел оригинальные колёсные диски из последней серии Aurus, что говорит о недавней поставке.

По данным источников издания, в Казань вместе с Aurus доставили также другую машину Токаева — Mercedes-Maybach S-класса, но на этот раз немецкий броневик оказался в резерве.