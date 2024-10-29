Оказание услуг ЦОНов в Казахстане хотят передать частникам

"Правительство для граждан" ищет партнеров среди казахстанцев, которые могут оказывать государственные услуги населению, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт госкорпорации.
Сообщается, что предусмотрены три вида сотрудничества, а партнеры смогут осуществлять функции по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов. Для этого необходимо будет заключить соглашение с "Правительством для граждан".
Также предполагается три формата участия:
"Чтобы стать партнером госкорпорации, необходимо зайти на сайт gov4c.kz. На главной странице, во вкладке "Партнерство с госкорпорацией", заполнить анкету. Каждая заявка будет рассмотрена согласно требованиям "Правительства для граждан" и возможностям партнера.
Отметим, что стороны, которые будут иметь доступ к персональным данным, должны будут обеспечить их защиту и конфиденциальность", - сказано в сообщении.
На сайте госкорпорации сказано, что она является провайдером, осуществляющим деятельность в сфере оказания государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам по принципу "одного окна".
Добавим, что центр обслуживания населения (ЦОН) - это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте "Электронного правительства".
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