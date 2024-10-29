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29.10.2024, 16:28

Собственная уникальная модель авто может появиться в Казахстане

Новости Казахстана 0 407

У Казахстана может появиться своя уникальная модель авто. Об этом LS сообщил глава "Астана Моторс" Нурлан Смагулов.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Отвечая на вопрос корреспондента LS, он подтвердил, что его компания двигается в данном направлении.

"У нас будет технологический партнер, который сможет предоставить ARD-центр*, где создаются автомобили с нуля. Такие переговоры ведем. Но пока рано говорить о каких-то промежуточных результатах. Это не должен быть какой-то перелицованный китайский транспорт, как мы наблюдаем в других странах бывшего СССР. Мы хотим сделать реальный уникальный продукт для казахстанцев", – пояснил Смагулов после презентации маркетплейса по продаже авто.

Отвечая на вопрос о сроках, бизнесмен ответил, что это, возможно, произойдет в течение одного-двух лет.  

Вместе с тем у Смагулова спросили о планах по локализации. По этому поводу он отметил, что на данный момент казахстанское содержание составляет около 7-10%. В течение ближайших 10 лет данный показатель должен достигнуть 51%.

Например, 30 октября этого года откроется завод по выпуску мультимедийных систем. До конца года запустится отдельное производство сидений.

"В мире автокомпоненты производят другие заводы. Так как в Казахстане данный процесс только начат, мы постепенно будем к этому идти", – заявил бизнесмен.

В то же время, по его словам, нужно учитывать то, что транспортное средство состоит из тысяч запасных частей. Поэтому выполнить задачу по локализации непросто.

"Даже один пресс формы для бампера стоит миллионы долларов. А модели меняются. Поэтому сейчас мы только подошли к критической массе производства авто вместе с корейскими и китайскими моделями. Это где-то 130 тыс. единиц в год. Это уже интересно для того, чтобы привлекать серьезных технологических инвесторов к запуску подобных производств", – пояснил Смагулов.

После этого напомнил, что в марте-апреле 2025 года будет достроен крупный мультибрендовый завод, который начнет собирать мелкоузловым методом 90 тыс. единиц техники в год от трех китайских брендов. При этом больше половины будет идти на экспорт.

"Мы нацелены на рынки стран ЕАЭС. Это Россия – один из емких рынков, где приобретают китайские авто. Данная торговля не противоречит санкциям, потому что стоимость машин будет до $50 тыс. И это будет транспорт, который можно использовать только в быту", – заверил глава компании.

Говоря о том, что в России повысили ставку утильсбора, Смагулов отметил, что это негативно повлияет на экспорт машин из Казахстана. Но в рамках ЕАЭС компания надеется найти компромисс, так как долгие годы РФ поставляла "десятки и сотни тысяч авто на локальный рынок".

"Надеемся, у нас тоже будет такая возможность на приемлемых взаимовыгодных условиях. Рассмотрение будет в рамках торговых комиссий Союза, где будут вырабатываться условия", – сообщил он.

Что касается возможных поставок в Афганистан, Смагулов отметил, что пока конкретных переговоров ни с правительством Казахстана, ни с представителями зарубежной страны не было.

"Для нас Афганистан является необычным рынком. Пока не знаем подробности – как проводить платежи, насколько легализована торговля, каким образом можно выполнять условия рынка. Но мы будем изучать, когда запросы поступят", – заключил он.

Тем временем СЕО "Астана Моторс" Бекнур Несипбаев, говоря о влиянии локализации на ценообразование, сообщил, что с началом производств сидений для Hyundai Tucson цену удалось снизить на $80. А после использования отечественной пеноформы – на $100.

"Это связано с тем, что мы экономим на логистике, везем больше деталей в одном контейнере. Что и приводит к такому экономическому эффекту", – заключил он.

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