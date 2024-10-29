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29.10.2024, 16:39

В каких регионах средняя зарплата "слишком" высокая в Казахстане

Новости Казахстана 0 448

Медианная зарплата в Казахстане равна 285 677 тенге. Это намного меньше средней номинальной. В некоторых регионах разница между показателями достигает почти 60%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2024 году аналитики Бюро национальной статистики провели исследование, в котором приняли участие более 3,4 млн казахстанцев, отработавших весь апрель.

Благодаря полученным данным, например, удалось выяснить, что модальная, то есть самая распространенная зарплата в Казахстане, в несколько раз ниже средней номинальной – всего 97 557 тенге.

Между тем также стало ясно, что во многих регионах страны наблюдается значительное неравенство в распределении доходов. Например, средняя зарплата в Казахстане на 26,7% выше медианная – 361 815 против 285 677 тенге.

По сути это значит, что средняя зарплата сильно "подтягивается" вверх высокими доходами небольшой группы людей, тогда как медианная показывает сумму, которая ближе к зарплатам большинства населения.

По сути, "медиана" находит точную середину в распределении зарплат и делит всех работников на две половины: тех, кто зарабатывает больше указанной суммы, и тех, кто меньше.

При этом в ряде регионов страны разница между средней и медианной зарплатой намного больше. Так, например, самое сильное неравенство наблюдается в Атырауской области, где средняя зарплата на 59,3% выше медианной – 539 788 и 338 890 тенге.

Следом идет Мангистауская область, где разница между средней (520 361 тенге) и медианной (350 314 тенге) зарплатами составляет 48,5%. А замыкает тройку лидеров Алматы – 36% (442 816 и 325 649 тенге соответственно).

Самыми "справедливыми" регионами оказались Туркестанская область (276 107 и 242 328 тенге), область Ұлытау (459 306 и 404 105 тенге) и Павлодарская область (347 261 и 306 438 тенге) – здесь разница между средней и медианной зарплатами составила всего 13,9%, 13,7% и 13,3% соответственно.

В Астане средняя зарплата на 28,7% больше "медианы" (421 460 против 327 598 тенге), а в Шымкенте – на 17,4% (291 899 и 248 579 тенге соответственно).

Дифференцированный размер зарплат
по регионам Казахстана в 2024 году
Регион Средняя
зарплата		   Медианная
зарплата		 Разница
Казахстан ₸361 815 ₸285 677 26,7%
Абай                                  ₸302 117 ₸247 355 22,1%
Акмолинская ₸309 233 ₸259 430 19,2%
Актюбинская ₸328 995 ₸284 898 15,5%
Алматинская ₸323 223 ₸270 266 19,6%
Атырауская                        ₸539 788 ₸338 890 59,3%
Западно-Казахстанская ₸309 664 ₸252 861 22,5%
Жамбылская ₸277 435 ₸242 728 14,3%
Жетісу ₸274 376 ₸233 593 17,5%
Карагандинская ₸356 729 ₸306 004 16,6%
Костанайская ₸300 409 ₸260 936 15,1%
Кызылординская ₸305 673 ₸259 472 17,8%
Мангистауская ₸520 361 ₸350 314 48,5%
Павлодарская ₸347 261 ₸306 438 13,3%
Северо-Казахстанская ₸269 403 ₸231 234 16,5%
Туркестанская ₸276 107 ₸242 328 13,9%
Ұлытау ₸459 306 ₸404 105 13,7%
Восточно-Казахстанская ₸341 536 ₸292 448 16,8%
Астана ₸421 460 ₸327 598 28,7%
Алматы ₸442 816 ₸325 649 36,0%
Шымкент ₸291 899 ₸248 579 17,4%

По данным Бюро национальной статистики

Таким образом, в регионах, где разница между медианой и средней зарплатой небольшая, наблюдается относительно равномерное распределении доходов.

Обратная ситуация говорит о том, что в регионах есть группы с крайне высокими зарплатами, которые не получает большинство. К таким относятся, например, "нефтяные" Атырауская и Мангистауская области или такие мегаполисы, как Астана и Алматы.

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