В каких регионах средняя зарплата "слишком" высокая в Казахстане

Медианная зарплата в Казахстане равна 285 677 тенге. Это намного меньше средней номинальной. В некоторых регионах разница между показателями достигает почти 60%. Подробности читайте на NUR.KZ.
В 2024 году аналитики Бюро национальной статистики провели исследование, в котором приняли участие более 3,4 млн казахстанцев, отработавших весь апрель.
Благодаря полученным данным, например, удалось выяснить, что модальная, то есть самая распространенная зарплата в Казахстане, в несколько раз ниже средней номинальной – всего 97 557 тенге.
Между тем также стало ясно, что во многих регионах страны наблюдается значительное неравенство в распределении доходов. Например, средняя зарплата в Казахстане на 26,7% выше медианная – 361 815 против 285 677 тенге.
По сути это значит, что средняя зарплата сильно "подтягивается" вверх высокими доходами небольшой группы людей, тогда как медианная показывает сумму, которая ближе к зарплатам большинства населения.
По сути, "медиана" находит точную середину в распределении зарплат и делит всех работников на две половины: тех, кто зарабатывает больше указанной суммы, и тех, кто меньше.
При этом в ряде регионов страны разница между средней и медианной зарплатой намного больше. Так, например, самое сильное неравенство наблюдается в Атырауской области, где средняя зарплата на 59,3% выше медианной – 539 788 и 338 890 тенге.
Следом идет Мангистауская область, где разница между средней (520 361 тенге) и медианной (350 314 тенге) зарплатами составляет 48,5%. А замыкает тройку лидеров Алматы – 36% (442 816 и 325 649 тенге соответственно).
Самыми "справедливыми" регионами оказались Туркестанская область (276 107 и 242 328 тенге), область Ұлытау (459 306 и 404 105 тенге) и Павлодарская область (347 261 и 306 438 тенге) – здесь разница между средней и медианной зарплатами составила всего 13,9%, 13,7% и 13,3% соответственно.
В Астане средняя зарплата на 28,7% больше "медианы" (421 460 против 327 598 тенге), а в Шымкенте – на 17,4% (291 899 и 248 579 тенге соответственно).
|Дифференцированный размер зарплат
по регионам Казахстана в 2024 году
|Регион
|Средняя
зарплата
| Медианная
зарплата
|Разница
|Казахстан
|₸361 815
|₸285 677
|26,7%
|Абай
|₸302 117
|₸247 355
|22,1%
|Акмолинская
|₸309 233
|₸259 430
|19,2%
|Актюбинская
|₸328 995
|₸284 898
|15,5%
|Алматинская
|₸323 223
|₸270 266
|19,6%
|Атырауская
|₸539 788
|₸338 890
|59,3%
|Западно-Казахстанская
|₸309 664
|₸252 861
|22,5%
|Жамбылская
|₸277 435
|₸242 728
|14,3%
|Жетісу
|₸274 376
|₸233 593
|17,5%
|Карагандинская
|₸356 729
|₸306 004
|16,6%
|Костанайская
|₸300 409
|₸260 936
|15,1%
|Кызылординская
|₸305 673
|₸259 472
|17,8%
|Мангистауская
|₸520 361
|₸350 314
|48,5%
|Павлодарская
|₸347 261
|₸306 438
|13,3%
|Северо-Казахстанская
|₸269 403
|₸231 234
|16,5%
|Туркестанская
|₸276 107
|₸242 328
|13,9%
|Ұлытау
|₸459 306
|₸404 105
|13,7%
|Восточно-Казахстанская
|₸341 536
|₸292 448
|16,8%
|Астана
|₸421 460
|₸327 598
|28,7%
|Алматы
|₸442 816
|₸325 649
|36,0%
|Шымкент
|₸291 899
|₸248 579
|17,4%
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По данным Бюро национальной статистики
Таким образом, в регионах, где разница между медианой и средней зарплатой небольшая, наблюдается относительно равномерное распределении доходов.
Обратная ситуация говорит о том, что в регионах есть группы с крайне высокими зарплатами, которые не получает большинство. К таким относятся, например, "нефтяные" Атырауская и Мангистауская области или такие мегаполисы, как Астана и Алматы.
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