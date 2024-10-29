Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов

29 октября 2024 года в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, какие документы необходимы при оформлении пенсии в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
В госкорпорации напомнили, что в Казахстане женщины выходят на пенсию в 61 год, мужчины – в 63.
"Подать заявление на оформление пенсионных выплат по возрасту можно через ЦОНы и портал электронного правительства", – уточнили в "Правительстве для граждан".
При обращении в ЦОН необходимо предоставить:
Кроме этого, при наличии предоставляются:
17 октября 2024 года Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разъяснило важную информацию об изменении пенсионных выплат.
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