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29.10.2024, 19:55

“Не хватило мест“: казахстанцев с билетами на руках не пустили на рейс до Астаны

Новости Казахстана 0 473

Казахстанские пассажиры пожаловались на овербукинг на рейсе Костанай - Астана. Ситуацию Tengri Travel разъяснила пиар-служба известного лоукостера.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

На наш редакционный номер в WhatsApp обратились пассажиры рейса КС7342 из Костаная в Астану. Одна из пострадавших рассказала, что заранее купила билеты, но при вылете оказалось, что в самолете нет места для нее и нескольких пассажиров.

"Билеты купили заранее, а теперь говорят, что нет места в самолете, так как якобы заменили борт на 16 мест меньше, люди не могут улететь", - рассказала она в своем обращении.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиакомпании FlyArystan.

"Замены борта самолета на модель с меньшей конфигурацией не производилось. Ситуация сложилась из-за технической ошибки в системе, над устранением которой работает команда специалистов. Двенадцати пассажирам были выписаны ваучеры на сумму 100 тысяч тенге", - сообщил перевозчик.

В компании пояснили, что пять пассажиров не обратились к представителям авиакомпании, так как не пришли на рейс.

"Все пассажиры имели возможность произвести полный возврат денежных средств или перебронировать билеты на доступные ближайшие рейсы. Мы приносим искренние извинения пассажирам за данную ситуацию, вызванную непредвиденными обстоятельствами, и за все доставленные неудобства", - отметили в пресс-службе.

Овербукинг - это ситуация, когда авиакомпания продает больше билетов, чем мест на рейсе, ожидая, что часть пассажиров не придет на посадку. В случае, если все на месте, некоторым предлагают компенсацию или альтернативные варианты.

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