Акима Сарани сняли с должности за срыв начала отопительного сезона

Аким Сарани Еркин Баулыков, который в понедельник получил выговор за недостаточную подготовку к отопительному сезону, освобожден от занимаемой должности по этой же причине. Соответствующее распоряжение подписал во вторник глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, передает vlast.kz
«Распоряжением акима Карагандинской области аким Сарани Еркин Баулыков освобождён от занимаемой должности за допущенный срыв начала отопительного сезона в городе», - говорится на сайте акимата Карагандинской области.
Здесь также сообщили, что временно исполняющим обязанности назначен заместитель акима Сарани Максат Кайрешов.
В середине октября стало известно, что 168 домов в Сарани остаются без тепла из-за технических проблем на новой центральной котельной, которую строили 10 лет и завершили в этом году. Позднее премьер-министр Олжас Бектенов пообещал, что виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.
«Все, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону, будут привлечены к ответственности. По результатам будем направлять материалы в правоохранительные органы, если будет установлено наличие халатности, будем принимать меры», — заявил Бектенов.
Накануне, 28 октября аким города Сарань Еркин Баулыков и руководитель управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили выговоры за «недостаточный контроль за подготовкой к отопительному сезону».
Еркин Баулыков стал акимом Сарани в сентябре 2023 года. Сарань - город с населением в порядка 43 тысячи человек в Карагандинской области. В 2024 году он был выведен из категории моногородов в связи с диверсификацией экономики, где «успешно функционирует индустриальная зона».
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