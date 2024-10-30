Акима Сарани сняли с должности за срыв начала отопительного сезона

Аким Сарани Еркин Баулыков, который в понедельник получил выговор за недостаточную подготовку к отопительному сезону, освобожден от занимаемой должности по этой же причине. Соответствующее распоряжение подписал во вторник глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, передает vlast.kz

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«Распоряжением акима Карагандинской области аким Сарани Еркин Баулыков освобождён от занимаемой должности за допущенный срыв начала отопительного сезона в городе», - говорится на сайте акимата Карагандинской области.

Здесь также сообщили, что временно исполняющим обязанности назначен заместитель акима Сарани Максат Кайрешов.

В середине октября стало известно, что 168 домов в Сарани остаются без тепла из-за технических проблем на новой центральной котельной, которую строили 10 лет и завершили в этом году. Позднее премьер-министр Олжас Бектенов пообещал, что виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

«Все, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону, будут привлечены к ответственности. По результатам будем направлять материалы в правоохранительные органы, если будет установлено наличие халатности, будем принимать меры», — заявил Бектенов.

Накануне, 28 октября аким города Сарань Еркин Баулыков и руководитель управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили выговоры за «недостаточный контроль за подготовкой к отопительному сезону».

Еркин Баулыков стал акимом Сарани в сентябре 2023 года. Сарань - город с населением в порядка 43 тысячи человек в Карагандинской области. В 2024 году он был выведен из категории моногородов в связи с диверсификацией экономики, где «успешно функционирует индустриальная зона».