Инновационное лечение хронического заболевания стало бесплатным для казахстанцев

Казахстанцы могут бесплатно получить инновационное лечение от псориаза, передает inbusiness.kz со ссылкой на минздрав РК .

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Сегодня в Казахстане по сведениям региональных дерматовенерологических служб официально зарегистрированы 6925 больных с диагнозом "псориаз". Около 30% из них имеют среднюю и среднетяжелую формы заболевания.

С 2018 года в Казахстане лечение псориаза включено в перечень бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения и финансируются в рамках обязательного медицинского страхования. Пациенты бесплатно получают эффективную генно-инженерную биологическую терапию. С помощью этой терапии можно убрать всю неприятную симптоматику заболевания, очистить кожу и предотвратить повреждение суставов.

Одним из инновационных прорывов против псориаза стал способ фотолечения. Сегодня лампы и кабины для фотолечения псориаза появились в Алматы, Астане, Караганде, Шымкенте, полукабины - в Актау, Алматы, Шымкенте, локальные аппараты установлены в Астане, Атырау, Караганде, Кызылорде, Уральске, Шымкенте. С начала года 800 казахстанцев воспользовались этим способом лечения, что на 300 больше, чем в предыдущем году.

Благодаря лечебному уходу – корнеотерапии дерматологи научились нивелировать побочные эффекты фототерапии и гормональной терапии при лечении псориаза. Пациенты избавляются от воспалений, покраснений, шелушений кожи.

Отметим, что люди, страдающие от проявлений псориаза, кроме специализированного лечения нередко нуждаются в социальной адаптации. Высыпания на коже вызывают физический и эмоциональный дискомфорт и негативно сказываются на психологическом благополучии пациентов.