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30.10.2024, 07:40

“У подростков кости как у сорокалетних“: чем опасен отказ от молока

Новости Казахстана 0 307

Коровье молоко – отличный источник белка, кальция и таких важных для питания элементов, как витамин B12 и йод. В нем содержатся магний, нужный для развития костей и работы мускулов, сыворотка и казеин. Но в последнее время в силу модных пищевых тенденций все больше людей отказываются от животного молока, отдавая предпочтение растительному.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Сейчас модно пить кофе на миндальном или кокосовом молоке, люди начали бояться лактозы, приписывая себе ее непереносимость, многие слепо верят в ее вред для организма.

Кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор кафедры "Нутрициология" Казахской академии питания имени Шарманова Елена Ушанская, рассказала Tengri Life, чем чреват отказ от коровьего молока и так ли страшна лактоза, как о ней думают.

Елена Ушанская

По словам нутрициолога, издревле в рационе питания казахов присутствовали молоко и молочные продукты. Особенно важен этот продукт в период активного роста ребенка. Исключение животного молока из рациона чревато проблемами со здоровьем.

"Мы проверяли подростков, которые не пьют животное молоко, при помощи денситометра – это аппарат, который показывает плотность костной ткани, и были в шоке. У 17-летних подростков уже в этом возрасте наблюдается предостеопороз. Такое состояние костей характерно для людей после 40 лет", – рассказала специалист.

Елена Ушанская отметила, что у большинства подростков до 14 лет в организме достаточно такого фермента, как лактаза, который и расщепляет содержащуюся в молоке лактозу. Как раз в этот период роста организм запасается кальцием через молочные продукты.

"После 14 лет этого фермента в организме становится все меньше и поэтому молоко может недоперевариваться, но так происходит не у всех", – отметила нутрициолог.

Проверить, справляется ли организм с перевариванием молока, очень просто. Достаточно выпить полстакана этого напитка и последить за своим самочувствием. Если через 30-40 минут никаких неприятных ощущений не появилось, значит, у вас достаточно ферментов для расщепления молочных белков и сахара и отказываться от молока не нужно. Если же после употребления напитка вы заметили вздутие живота, какой-то дискомфорт в желудке, диарею, значит, от животного молока стоит отказаться в пользу кисломолочных продуктов и растительных аналогов.

"На самом деле истинная неперевариваемость лактозы – алактазия – достаточно редкое явление. Есть еще одна причина непереносимости молока – аллергия на его белки. Как правило, симптомы проявляются в раннем детском возрасте и, помимо проблем с желудочно-кишечном трактом, добавляются аллергические проявления (крапивница, дерматиты, респираторные риниты). Также имеется ряд заболеваний, где молоко не рекомендуется – это воспалительные заболевания кишечника, аутоиммунные заболевания, аллергия. Если ничего из вышеперечисленного у вас не диагностировано, то исключать молоко нет необходимости", – заключила Елена Ушанская.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Они бы там быстрее определились, в одной статье пишут что молоко пить вредно, теперь пишут что надо пить.
30.10.2024, 03:21
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