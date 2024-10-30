“У подростков кости как у сорокалетних“: чем опасен отказ от молока

Коровье молоко – отличный источник белка, кальция и таких важных для питания элементов, как витамин B12 и йод. В нем содержатся магний, нужный для развития костей и работы мускулов, сыворотка и казеин. Но в последнее время в силу модных пищевых тенденций все больше людей отказываются от животного молока, отдавая предпочтение растительному.

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Сейчас модно пить кофе на миндальном или кокосовом молоке, люди начали бояться лактозы, приписывая себе ее непереносимость, многие слепо верят в ее вред для организма.

Кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор кафедры "Нутрициология" Казахской академии питания имени Шарманова Елена Ушанская, рассказала Tengri Life, чем чреват отказ от коровьего молока и так ли страшна лактоза, как о ней думают.

Елена Ушанская

По словам нутрициолога, издревле в рационе питания казахов присутствовали молоко и молочные продукты. Особенно важен этот продукт в период активного роста ребенка. Исключение животного молока из рациона чревато проблемами со здоровьем.

"Мы проверяли подростков, которые не пьют животное молоко, при помощи денситометра – это аппарат, который показывает плотность костной ткани, и были в шоке. У 17-летних подростков уже в этом возрасте наблюдается предостеопороз. Такое состояние костей характерно для людей после 40 лет", – рассказала специалист.

Елена Ушанская отметила, что у большинства подростков до 14 лет в организме достаточно такого фермента, как лактаза, который и расщепляет содержащуюся в молоке лактозу. Как раз в этот период роста организм запасается кальцием через молочные продукты.

"После 14 лет этого фермента в организме становится все меньше и поэтому молоко может недоперевариваться, но так происходит не у всех", – отметила нутрициолог.

Проверить, справляется ли организм с перевариванием молока, очень просто. Достаточно выпить полстакана этого напитка и последить за своим самочувствием. Если через 30-40 минут никаких неприятных ощущений не появилось, значит, у вас достаточно ферментов для расщепления молочных белков и сахара и отказываться от молока не нужно. Если же после употребления напитка вы заметили вздутие живота, какой-то дискомфорт в желудке, диарею, значит, от животного молока стоит отказаться в пользу кисломолочных продуктов и растительных аналогов.