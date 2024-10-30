“У подростков кости как у сорокалетних“: чем опасен отказ от молока

Коровье молоко – отличный источник белка, кальция и таких важных для питания элементов, как витамин B12 и йод. В нем содержатся магний, нужный для развития костей и работы мускулов, сыворотка и казеин. Но в последнее время в силу модных пищевых тенденций все больше людей отказываются от животного молока, отдавая предпочтение растительному.
Сейчас модно пить кофе на миндальном или кокосовом молоке, люди начали бояться лактозы, приписывая себе ее непереносимость, многие слепо верят в ее вред для организма.
Кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор кафедры "Нутрициология" Казахской академии питания имени Шарманова Елена Ушанская, рассказала Tengri Life, чем чреват отказ от коровьего молока и так ли страшна лактоза, как о ней думают.
Елена Ушанская
По словам нутрициолога, издревле в рационе питания казахов присутствовали молоко и молочные продукты. Особенно важен этот продукт в период активного роста ребенка. Исключение животного молока из рациона чревато проблемами со здоровьем.
"Мы проверяли подростков, которые не пьют животное молоко, при помощи денситометра – это аппарат, который показывает плотность костной ткани, и были в шоке. У 17-летних подростков уже в этом возрасте наблюдается предостеопороз. Такое состояние костей характерно для людей после 40 лет", – рассказала специалист.
Елена Ушанская отметила, что у большинства подростков до 14 лет в организме достаточно такого фермента, как лактаза, который и расщепляет содержащуюся в молоке лактозу. Как раз в этот период роста организм запасается кальцием через молочные продукты.
"После 14 лет этого фермента в организме становится все меньше и поэтому молоко может недоперевариваться, но так происходит не у всех", – отметила нутрициолог.
Проверить, справляется ли организм с перевариванием молока, очень просто. Достаточно выпить полстакана этого напитка и последить за своим самочувствием. Если через 30-40 минут никаких неприятных ощущений не появилось, значит, у вас достаточно ферментов для расщепления молочных белков и сахара и отказываться от молока не нужно. Если же после употребления напитка вы заметили вздутие живота, какой-то дискомфорт в желудке, диарею, значит, от животного молока стоит отказаться в пользу кисломолочных продуктов и растительных аналогов.
"На самом деле истинная неперевариваемость лактозы – алактазия – достаточно редкое явление. Есть еще одна причина непереносимости молока – аллергия на его белки. Как правило, симптомы проявляются в раннем детском возрасте и, помимо проблем с желудочно-кишечном трактом, добавляются аллергические проявления (крапивница, дерматиты, респираторные риниты). Также имеется ряд заболеваний, где молоко не рекомендуется – это воспалительные заболевания кишечника, аутоиммунные заболевания, аллергия. Если ничего из вышеперечисленного у вас не диагностировано, то исключать молоко нет необходимости", – заключила Елена Ушанская.
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