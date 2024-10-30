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30.10.2024, 07:42

Почему отклонили петицию об изменении призывного возраста

Новости Казахстана 0 306

В Министерстве культуры и информации проинформировали, почему не была опубликована для голосования петиция о повышении призывного возраста на официальном портале ePetition.kz, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Согласно ответу ведомства на запрос редакции, петиция "О повышении призывного возраста на срочную службу" была отклонена 7 октября. Причиной отклонения петиции является несоответствие законодательству Казахстана, так как, согласно Административно процедурно-процессуальному кодексу РК, предметом петиции не могут быть вопросы обороны.

В министерстве также поделились информацией о механизме защиты от манипуляций при подаче петиций на сайте ePetition.

"Основой системы защиты является принцип "один человек - один голос", реализуемый подписанием петиций с помощью электронной цифровой подписи. Это должно исключить возможность повторного голосования и обеспечить равное участие граждан. ЭЦП, в свою очередь, проходит проверку", - уточнили в ведомстве.

Перед прохождением модерации петиции и ее доступности на сайте для всеобщего голосования она должна собрать 50 подписей. При этом по состоянию на 17:00 часов 28 октября гражданами на платформе было создано более 270 проектов петиций, из которых только пять собрали необходимые 50 подписей для прохождения процедуры модерации.

"С 4 апреля 2024 года основной причиной отклонения петиций стали вопросы, которые не могут быть предметом петиции, а также некорректный выбор государственного органа-адресата. Так, граждане создавали и направляли петиции в инстанции, не обладающие компетенцией для их рассмотрения. В общей сложности с начала работы платформы модерацию не прошли более 500 петиций, включая повторяющиеся петиции, петиции без содержания и предмета, состоящие из 1-2 строк без описания проблемы, петиции, отозванные заявителями", - сообщили в Минкультуры.

Напомним, что в сентябре группа граждан выступила с инициативой пересмотра возраста призыва на срочную воинскую службу, предложив увеличить его с 18 до 20 лет. В петиции в адрес Министерства обороны авторы привели несколько весомых аргументов, подчеркивающих необходимость таких изменений.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Народ не имеет никаких прав, народ обязан платить налоги и молчать. У чиновников всегда спрятан козырь в рукаве.
30.10.2024, 03:20
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