Почему отклонили петицию об изменении призывного возраста

В Министерстве культуры и информации проинформировали, почему не была опубликована для голосования петиция о повышении призывного возраста на официальном портале ePetition.kz , передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Согласно ответу ведомства на запрос редакции, петиция "О повышении призывного возраста на срочную службу" была отклонена 7 октября. Причиной отклонения петиции является несоответствие законодательству Казахстана, так как, согласно Административно процедурно-процессуальному кодексу РК, предметом петиции не могут быть вопросы обороны.

В министерстве также поделились информацией о механизме защиты от манипуляций при подаче петиций на сайте ePetition.

"Основой системы защиты является принцип "один человек - один голос", реализуемый подписанием петиций с помощью электронной цифровой подписи. Это должно исключить возможность повторного голосования и обеспечить равное участие граждан. ЭЦП, в свою очередь, проходит проверку", - уточнили в ведомстве.

Перед прохождением модерации петиции и ее доступности на сайте для всеобщего голосования она должна собрать 50 подписей. При этом по состоянию на 17:00 часов 28 октября гражданами на платформе было создано более 270 проектов петиций, из которых только пять собрали необходимые 50 подписей для прохождения процедуры модерации.

"С 4 апреля 2024 года основной причиной отклонения петиций стали вопросы, которые не могут быть предметом петиции, а также некорректный выбор государственного органа-адресата. Так, граждане создавали и направляли петиции в инстанции, не обладающие компетенцией для их рассмотрения. В общей сложности с начала работы платформы модерацию не прошли более 500 петиций, включая повторяющиеся петиции, петиции без содержания и предмета, состоящие из 1-2 строк без описания проблемы, петиции, отозванные заявителями", - сообщили в Минкультуры.

Напомним, что в сентябре группа граждан выступила с инициативой пересмотра возраста призыва на срочную воинскую службу, предложив увеличить его с 18 до 20 лет. В петиции в адрес Министерства обороны авторы привели несколько весомых аргументов, подчеркивающих необходимость таких изменений.