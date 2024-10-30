Итальянский банк выходит на рынок Казахстана

В Казахстане скоро начнет работать кредитная линия от итальянского государственного банка Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Это решение стало важной вехой в развитии экономических отношений между странами. Заместитель министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли объявил об открытии кредитной линии на встрече с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым, передает Liter.kz .

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Шаккалиев отметил, что Италия стабильно входит в тройку главных торговых партнеров Казахстана в Евросоюзе. В 2023 году объем торговли между странами вырос на 7,8% и достиг 16,1 млрд долларов, при этом экспорт из Казахстана составил 14,8 млрд долларов. Текущий год также демонстрирует рекордные показатели: за восемь месяцев товарооборот увеличился на 33% до 13,8 млрд долларов.

“Наше сотрудничество с Казахстаном только набирает обороты. Открытие кредитной линии CDP станет отличной возможностью для развития совместных проектов и поддержки бизнеса в Казахстане. Мы довольны достигнутыми результатами и уверены, что дальше нас ждет только рост”, — отметил Чириелли.

Кроме того, недавно в Астане состоялось девятое заседание казахстанско-итальянской Межправительственной рабочей группы, направленное на дальнейшее развитие экономических связей. Эта встреча является продолжением курса на укрепление партнерства, заложенного после визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Италию в начале года.