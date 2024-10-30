Доллар продолжает стремительно дорожать в обменниках Казахстана 30 октября

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 489 до 493 тенге. На бирже средний курс доллара по итогам торгов достиг 491,70 тенге, подорожав на 3,39 тенге.

Сегодня в Алматы и Шымкенте его продают за 491,5 тенге, Астане – за 493 тенге.

В Павлодарской области «зеленый» стоит 491 тенге, Актау, Семее, Уральске и Актобе – 494 тенге, Костанае и Павлодаре – 492 тенге.