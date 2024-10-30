В какие страны переводят деньги из Казахстана

В сентябре через системы международных денежных переводов из Казахстана было переведено 63,8 млрд тенге. Больше всего средств отправили в Узбекистан, Россию и Турцию. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Системы международных денежных переводов (СМДП) являются альтернативой банкам – с их помощью можно отправить или получить деньги, даже если нет банковского счета . При этом такими системами часто пользуются те, кому нужно совершить денежные переводы за границу или же получить их оттуда. 63,8 млрд тенге. По данным Национального банка РК , в сентябре текущего года через СМДП казахстанцы провели 131,6 тыс. транзакций и отправили в другие страны порядка За месяц количество переводов снизилось на 28,3%, а сумма уменьшилась на 17,4%. В годовом разрезе снижение оказалось еще более внушительным: на 42,93% и 31,57% соответственно. Среди стран, куда обычно отправляют деньги казахстанцы, можно выделить трех лидеров, на которые приходится 78,5% всей суммы:

Узбекистан – 22,8 млрд тенге ;

; Россия – 14,3 млрд тенге ;

; Турция – почти 13 млрд тенге.

Денежные переводы из Казахстана. Данные: Национальный банк РК

Между тем денег из-за границы казахстанцы получают намного меньше. В сентябре через СМДП в страну поступило 55,9 тыс. транзакций на 18,5 млрд тенге. В денежном эквиваленте это в три с половиной раза меньше, чем было отправлено.

За месяц количество транзакций упало на 6,1%, а сумма уменьшилась на 7,5%. В годовом разрезе снижение составило 30,28% и 24,34% соответственно.

Больше всего денег через СМДП в Казахстан поступило из России (почти 4,5 млрд тенге), США (около 2,8 млрд тенге) и Узбекистана (более 1,9 млрд тенге). Также активно шли деньги из Турции и Южной Кореи (более 1,8 млрд тенге из каждой страны).

Денежные переводы в Казахстан. Данные: Национальный банк РК

СМДП стали особо актуальными в 2022 году, когда международные платежные системы VISA и MasterCard приняли решение уйти из России. Из-за этого жителям постсоветского пространства пришлось искать альтернативные способы отправки и получения денег.

Именно тогда аналитики впервые зафиксировали "аномально большие" потоки денежных средств через эти системы в Казахстане.