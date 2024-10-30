18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.45
529.19
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
30.10.2024, 09:42

В какие страны переводят деньги из Казахстана

Новости Казахстана 0 345

В сентябре через системы международных денежных переводов из Казахстана было переведено 63,8 млрд тенге. Больше всего средств отправили в Узбекистан, Россию и Турцию. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Системы международных денежных переводов (СМДП) являются альтернативой банкам – с их помощью можно отправить или получить деньги, даже если нет банковского счета. При этом такими системами часто пользуются те, кому нужно совершить денежные переводы за границу или же получить их оттуда.
 
По данным Национального банка РК, в сентябре текущего года через СМДП казахстанцы провели 131,6 тыс. транзакций и отправили в другие страны порядка 63,8 млрд тенге.
 
За месяц количество переводов снизилось на 28,3%, а сумма уменьшилась на 17,4%. В годовом разрезе снижение оказалось еще более внушительным: на 42,93% и 31,57% соответственно.
 
Среди стран, куда обычно отправляют деньги казахстанцы, можно выделить трех лидеров, на которые приходится 78,5% всей суммы:
 
  • Узбекистан – 22,8 млрд тенге;
  • Россия – 14,3 млрд тенге;
  • Турция – почти 13 млрд тенге.

Денежные переводы из Казахстана

Денежные переводы из Казахстана. Данные: Национальный банк РК

Между тем денег из-за границы казахстанцы получают намного меньше. В сентябре через СМДП в страну поступило 55,9 тыс. транзакций на 18,5 млрд тенге. В денежном эквиваленте это в три с половиной раза меньше, чем было отправлено.

За месяц количество транзакций упало на 6,1%, а сумма уменьшилась на 7,5%. В годовом разрезе снижение составило 30,28% и 24,34% соответственно.

Больше всего денег через СМДП в Казахстан поступило из России (почти 4,5 млрд тенге), США (около 2,8 млрд тенге) и Узбекистана (более 1,9 млрд тенге). Также активно шли деньги из Турции и Южной Кореи (более 1,8 млрд тенге из каждой страны).

Денежные переводы в Казахстан

Денежные переводы в Казахстан. Данные: Национальный банк РК

СМДП стали особо актуальными в 2022 году, когда международные платежные системы VISA и MasterCard приняли решение уйти из России. Из-за этого жителям постсоветского пространства пришлось искать альтернативные способы отправки и получения денег.

Именно тогда аналитики впервые зафиксировали "аномально большие" потоки денежных средств через эти системы в Казахстане.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...