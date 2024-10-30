В какие страны переводят деньги из Казахстана

В сентябре через системы международных денежных переводов из Казахстана было переведено 63,8 млрд тенге. Больше всего средств отправили в Узбекистан, Россию и Турцию. Подробности читайте на NUR.KZ.
Денежные переводы из Казахстана. Данные: Национальный банк РК
Между тем денег из-за границы казахстанцы получают намного меньше. В сентябре через СМДП в страну поступило 55,9 тыс. транзакций на 18,5 млрд тенге. В денежном эквиваленте это в три с половиной раза меньше, чем было отправлено.
За месяц количество транзакций упало на 6,1%, а сумма уменьшилась на 7,5%. В годовом разрезе снижение составило 30,28% и 24,34% соответственно.
Больше всего денег через СМДП в Казахстан поступило из России (почти 4,5 млрд тенге), США (около 2,8 млрд тенге) и Узбекистана (более 1,9 млрд тенге). Также активно шли деньги из Турции и Южной Кореи (более 1,8 млрд тенге из каждой страны).
Денежные переводы в Казахстан. Данные: Национальный банк РК
СМДП стали особо актуальными в 2022 году, когда международные платежные системы VISA и MasterCard приняли решение уйти из России. Из-за этого жителям постсоветского пространства пришлось искать альтернативные способы отправки и получения денег.
Именно тогда аналитики впервые зафиксировали "аномально большие" потоки денежных средств через эти системы в Казахстане.
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