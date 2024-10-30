Полиция прекратила уголовное дело по подозрению боксера Жанкоша Турарова в изнасиловании

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«УП Ауэзовского района расследовалось уголовное дело по части 1 статьи 120 (изнасилование) УК РК. В рамках производства проведена судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы, по результатам которых факт изнасилования не подтверждается. 20 октября 2024 года принято окончательное решение о прекращении досудебного расследования на основании пункта 2 части 1 статьи 35 УПК РК. С принятым решением прокуратура Ауэзовского района согласилась», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы редакции КазТАГ в среду.

Напомним, 21 августа стало известно боксера Жанкоша Турарова подозревают в изнасиловании.

После редакция КазТАГ вспомнила инцидент с участием Турарова, когда избили ЧСИ в Алматы – тогда боксер угрожал «устроить беспредел» СМИ.

В районе полудня 21 августа Тураров выступил с опровержением, заявив о непричастности к изнасилованию.