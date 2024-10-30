Казахстанец использовал чужие ЭЦП и отнял у государства 200 миллионов

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По данным ведомства, житель Сауранского района гражданин О. с помощью фиктивных подтверждающих документов использовал электронные цифровые подписи 20 человек и за три года получил от государства 203 миллиона тенге за крупный рогатый скот, который фактически отсутствовал.

"В результате неправомерных действий указанного лица государству причинен значительный ущерб. Прокуратурой области по факту хищения денежных средств материалы зарегистрированы в ЕРДР (по части 4 статьи 189 УК РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"), досудебное расследование поручено специальным прокурорам (управление уголовного преследования прокуратуры области)", - говорится в сообщении.

Подозреваемый взят под стражу сроком на два месяца.