Невостребованный багаж в аэропорту Астаны предлагают "купить" казахстанцам в Сети

В Сети появилась реклама от имени Международного аэропорта Астаны, в которой сообщается о распродаже утерянного багажа. В Stopfake.kz предупреждают казахстанцев, что объявление - фейковое, передает NUR.KZ

Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

Как сообщают фактчекеры, в Казнете появилась реклама распродажи от имени Международного аэропорта Астаны - в воздушной гавани якобы необходимо освободить склад от утерянного багажа, владельцы которого не объявились.

И чтобы купить этот багаж, нужно пройти по ссылке и заплатить 1060 тенге.

Казахстанцев предупреждают, что такая реклама - фейковая. Данную информацию подтвердили и в пресс-службе Международного аэропорта Астаны.

"Международный аэропорт Астаны информирует, что утерянный пассажирами багаж не подлежит продаже или передаче третьим лицам. Если вы потеряли свой багаж, который прибыл в столичный аэропорт и не был получен по прибытии, он будет храниться на складе в течение одного месяца. По истечении этого срока, если владелец не будет найден, бесхозные чемоданы будут отправлены обратно в пункт их первоначального отправления.