Невостребованный багаж в аэропорту Астаны предлагают "купить" казахстанцам в Сети

В Сети появилась реклама от имени Международного аэропорта Астаны, в которой сообщается о распродаже утерянного багажа. В Stopfake.kz предупреждают казахстанцев, что объявление - фейковое, передает NUR.KZ
И чтобы купить этот багаж, нужно пройти по ссылке и заплатить 1060 тенге.
Казахстанцев предупреждают, что такая реклама - фейковая. Данную информацию подтвердили и в пресс-службе Международного аэропорта Астаны.
"Международный аэропорт Астаны информирует, что утерянный пассажирами багаж не подлежит продаже или передаче третьим лицам. Если вы потеряли свой багаж, который прибыл в столичный аэропорт и не был получен по прибытии, он будет храниться на складе в течение одного месяца. По истечении этого срока, если владелец не будет найден, бесхозные чемоданы будут отправлены обратно в пункт их первоначального отправления.
Просим пассажиров проявлять бдительность и остерегаться возможных мошеннических действий", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
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