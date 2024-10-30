Новые правила медкомиссии для призывников: что изменилось

Министерство обороны опубликовало проект приказа, согласно которому вносятся изменения в правила и положение по вопросам военно-врачебной экспертизы, передает Tengrinews.kz .

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Согласно новой редакции документа, предлагается внести изменения и дополнения в приказ министра обороны от 21 декабря 2020 года № 716 "Об утверждении Правил проведения военно-врачебной экспертизы и Положения о комиссиях военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Республики Казахстан".

"Проект нормативного правового акта предусматривает внесение изменений и дополнения в части, касающейся изменения подхода к порядку медицинского освидетельствования военнослужащих по призыву, изъявивших желание поступить на воинскую службу по контракту", - указывается в информации.

Отмечается, что в документе также "уточнен порядок изучения причин необоснованного призыва гражданина на воинскую службу по состоянию здоровья".

Данный документ будет находиться на публичном обсуждении на портале "электронного правительства" в разделе "Открытые НПА" до 8 ноября. С его полным текстом можно ознакомиться здесь.