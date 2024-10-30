Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцев

«Приехал в Байконур и ощутил себя на российской земле», - подписал он видео.

Ролик за сутки набрал более 800 тысяч просмотров.

В комментариях пользователи выразили недоумение по поводу использования российских рублей и флагов в казахстанском городе. Хотя некоторые уточнили, что Байконур находится в долгосрочной аренде у России, ситуация вызвала активное обсуждение в Сети.

Комплекс Байконур был передан Казахстаном в аренду России в 1994 году, а позже договор продлили до 2050 года.

Россия выплачивает ежегодную арендную плату в размере 115 млн долларов.

Этот космодром, откуда впервые в мире запустили спутник и космонавта Юрия Гагарина, принадлежит Казахстану с момента распада СССР, однако российское присутствие, включая рубли и флаги, остается заметным в городе, что вызывает интерес и обсуждение среди жителей и посетителей.