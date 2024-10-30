Продукты из России в Казахстане подорожают на 15% в 2025 году

Ассоциации экспортеров и импортеров Российской федерации (АЭИ РФ) предупредила о подорожании продуктов на 15% в 2025 году из-за общей инфляции, растущих транспортных расходов и высокой ключевой ставки Центробанка, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Как заявил вице-президент АЭИ РФ Артур Леер, в 2025 году средняя стоимость молока может увеличиться на 10-15% выше нынешних значений, цена говядины вырастет на 12%, свинины – на 10%, фрукты и овощи могут подорожать на 15-20%. Общий рост составит около 15%.

Галопирующий рост цен связан с высокой инфляции в России, повышением цен на услуги ЖКХ, транспортных тарифов, высокой базовой ставки, дорогих кредитов и так далее.

Российская инфляция напрямую отражается и на Казахстане, поскольку большую часть продовольствия мы импортируем из России, заодно "покупая" и российскую инфляцию. Только за I полугодие 2024 года Казахстан закупил российских продуктов больше, чем на 2,2 млрд долларов.

Фото: nationalbank.kz

Как следует из доклада Национального банка РК о денежно-кредитной политике, Казахстан завозит из России (от всего импорта) 71% сахара, 67% колбасных изделий, 88% овощных консервов, 20% чая, 19% рыбы, 44% творога и сыра, 63% шоколада и так далее.

Изменения в геополитической и экономической ситуации в странах-партнерах могут влиять на рост цен в Казахстане, — отмечают специалисты НБРК. Так, в 2022 году на фоне геополитической напряженности, роста инфляции в мире и обесценения номинального курса тенге, импортная инфляция в Казахстане значительно возросла. Ее вклад в продовольственную инфляцию увеличился в среднем за год с 2% в 2021 году до 5,8% в 2022 году. При этом особое внимание следует уделить высокой доле России в импорте продовольственных товаров.

"Динамика импортной инфляции в Казахстане повторяет траекторию роста цен на продовольствие в России с лагом в 1-2 месяца, что подтверждает значительное влияние ценовой динамики в России на Казахстан. Немаловажную роль в этом процессе играет изменение обменного курса российского рубля к тенге, которое способствует проникновению российской инфляции в РК. В этом контексте текущее ускорение инфляции в России и ослабление тенге к российскому рублю могут указывать на рост рисков ускорения продовольственной инфляции в Казахстане".Из доклада Нацбанка РК

Фото: nationalbank.kz

Кроме этого, есть и еще один риск, связанный с ситуацией в России и тоже отмеченный НБРК.

"В настоящее время Россия сталкивается с дефицитом рабочей силы, а также с ограничениями в производственных мощностях из-за санкций. Это создает повышенное давление на производственные отрасли, в том числе из-за высокого потребительского спроса. Если ограничения сохранятся или санкции будут ужесточены, существует риск сокращения импортных поставок продовольственных товаров в Казахстан". Из доклада Нацбанка РК