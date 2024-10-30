“Потрясения могут быть“ - глава Нацбанка о курсе доллара

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Сулейменов напомнил, что наша экономика достаточно сильно зависит от нефти.

"А на нефтяном рынке у нас достаточно большая нестабильность. В течение последней недели нефть спустилась со значения 80 долларов за баррель до 71,5 доллара. Это не может не влиять на курс нашей национальной валюты. Второе - мы продолжаем видеть повышенный спрос со стороны казахстанских юридических лиц. Это связано с реализацией инвестиционных проектов, которые зачастую финансируются за счет бюджетных средств либо за счет средств квазигоссектора", - сказал глава Нацбанка.

Журналисты поинтересовались, не грозит ли ситуация обвалом тенге.

"Ни в коем случае это не грозит обвалом тенге. Мы видим двустороннюю волатильность тенге, как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления. Для этого есть макроэкономические факторы как внешнего характера, так и внутреннего. К этому надо быть готовыми", - отметил Тимур Сулейменов.

Вместе с тем, говоря о прогнозе курса доллара, Сулейменов не исключил возможности крупных потрясений.

"Думаю, если не будет крупных потрясений... а надо понимать, что они могут быть: во-первых, это выборы в США, это значимый макроэкономический фактор, который может повлиять либо в одну сторону, либо в другую. Во-вторых, надо ждать решения ОПЕК+. Если страны организации согласятся и действительно смогут сократить добычу нефти, это повлияет на Казахстан положительно", - добавил глава Нацбанка.

Напомним, сегодня доллар в обменниках Астаны продают за 492,99 тенге, покупают за 488,00 тенге. В Алматы продажа американской валюты составляет 490,82 тенге, покупка - 488,66 тенге.