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30.10.2024, 14:11

“Потрясения могут быть“ - глава Нацбанка о курсе доллара

Новости Казахстана 0 583

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов в кулуарах Мажилиса назвал причины повышения курса доллара, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Сулейменов напомнил, что наша экономика достаточно сильно зависит от нефти.

"А на нефтяном рынке у нас достаточно большая нестабильность. В течение последней недели нефть спустилась со значения 80 долларов за баррель до 71,5 доллара. Это не может не влиять на курс нашей национальной валюты. Второе - мы продолжаем видеть повышенный спрос со стороны казахстанских юридических лиц. Это связано с реализацией инвестиционных проектов, которые зачастую финансируются за счет бюджетных средств либо за счет средств квазигоссектора", - сказал глава Нацбанка.

Журналисты поинтересовались, не грозит ли ситуация обвалом тенге.

"Ни в коем случае это не грозит обвалом тенге. Мы видим двустороннюю волатильность тенге, как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления. Для этого есть макроэкономические факторы как внешнего характера, так и внутреннего. К этому надо быть готовыми", - отметил Тимур Сулейменов.

Вместе с тем, говоря о прогнозе курса доллара, Сулейменов не исключил возможности крупных потрясений.

"Думаю, если не будет крупных потрясений... а надо понимать, что они могут быть: во-первых, это выборы в США, это значимый макроэкономический фактор, который может повлиять либо в одну сторону, либо в другую. Во-вторых, надо ждать решения ОПЕК+. Если страны организации согласятся и действительно смогут сократить добычу нефти, это повлияет на Казахстан положительно", - добавил глава Нацбанка.

Напомним, сегодня доллар в обменниках Астаны продают за 492,99 тенге, покупают за 488,00 тенге. В Алматы продажа американской валюты составляет 490,82 тенге, покупка - 488,66 тенге.

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