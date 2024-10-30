В Минэнерго предупредили о неизбежных ограничениях в поставках газа на заправки

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев выступил с заявлением о нехарактерном всплеске потребления газа для автотранспорта. По его словам, резкий рост потребления, по оценкам министерства, напрямую связан с увеличением количества транспорта, переведенного на газомоторное топливо, передает Liter.kz .

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"Мы понимаем и уважаем выбор граждан, переходящих на газ. Однако мы предупреждаем, что объемы поставок газа на автозаправки останутся в определенных рамках и увеличиваться не будут", — подчеркнул Саткалиев.

Министр уточнил, что приоритетным направлением является перераспределение газа на нужды нефтегазохимии. Несмотря на это, министерство принимает меры по обеспечению дополнительного объема газа в регионах, где возникают временные дефициты и очереди на заправках.