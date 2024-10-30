В Казахстане запретили премии госслужащим, заявил глава Минфина

В кулуарах мажилиса сегодня министр финансов Мади Такиев заявил, что теперь госорганы, которые сэкономили бюджетные средства, не могут перевести эти деньги на премии, передает корреспондент NUR.KZ.

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"Давно хотел об этом сказать. Мы запретили Министерству финансов в лице казначейства переводить средства внутри счетов на премии. Если госорганы имеют экономию, то они не могут перевести эти деньги на премии. Эти деньги возвращаются в бюджет", - сообщил глава Минфина.

Он добавил, что возможность перевода премий закрыта в буквальном смысле.

"Не будет премий. Мы закрыли 112-й код, по которому можно было направить деньги на премию, и откуда их получали", - сообщил Мади Такиев.

Напомним, что в феврале президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что госслужащие, работающие по 12 часов, должны быть поощрены.

Между тем в августе в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказывали, сколько премий ежегодно положено казахстанцам.

Также в апреле мы писали о случае в Акмолинской области, где работникам одного из государственных учреждений незаконно платили каждый месяц премии по миллиону тенге. Примерно в это время выяснился другой такой же факт в Алматы - крупные вознаграждения выписывали себе главы медицинских организаций.

Глава Минфина Мади Такиев сообщал, во сколько обходится казахстанцам содержание чиновников. Он отметил, что за счет бюджета содержится не только госаппарат, но и сотрудники правоохранительных органов, а также военнослужащие.