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30.10.2024, 17:28

О новых правилах вызова скорой помощи рассказала министр

Новости Казахстана 0 448

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала новые правила вызова скорой помощи в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

По ее словам, публичное обсуждение нововведений завершилось недавно. Документ еще не утвержден. Однако, согласно новым правилам, пациенты 4-й категории срочности смогут вызывать скорую с 08:00 до 20:00 в будние дни и в субботу. В остальное время они должны будут самостоятельно обращаться в отделения скорой помощи в медорганизациях.

"Изначально проект приказа говорил о том, что служба скорой медицинской помощи как работала, так и будет работать в режиме 24/7, обслуживая 1, 2 и 3 категории пациентов. Категории 4-й сложности оказывается первичная медико-санитарная помощь (ПМСП). Для того чтобы обеспечить доступность, скорость оказания медицинской помощи, предлагается передать 4-ю категорию сложности в ночное время на станцию скорой неотложной медицинской помощи, а в поликлинических условиях оставить часы работы с 08:00 до 20:00 и в субботние дни", - рассказала Альназарова в кулуарах Мажилиса.

По ее словам, инициатива принадлежит "экспертам и представителям практического здравоохранения".

"То есть к 4-й категории только до 8 вечера будут приезжать? После 20:00 - самообращение в скорую?" - уточнили журналисты.

"Они будут обращаться в скорую медицинскую помощь", - ответила Альназарова.

Отметим, что в новой редакции правил оказания скорой медицинской помощи определяются 4 категории срочности вызова неотложки:

  • вызов 1-й категории срочности – состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее оказания немедленной медицинской помощи;
  • вызов 2-й категории срочности – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи;
  • вызов 3-й категории срочности – состояние пациента, представляющую потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи;
  • вызов 4-й категории срочности – состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью.

Напомним, в сентябре на портале "Открытые НПА" был опубликован проект приказа, согласно которому скорая помощь больше не сможет обслуживать круглосуточно всех пациентов без исключения. Документ находился на обсуждении до 8 октября.

Позже в Министерстве здравоохранения объяснили нововведение. По данным ведомства, изменения вовсе "не предполагают отмены обслуживания на дому".

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