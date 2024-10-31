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30.10.2024, 19:04

Гражданин России выудил у казахстанцев более 1 млрд тенге и сел на 11 лет

Новости Казахстана 0 466

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор гражданину России, обвиненному в создании и руководстве транснациональной организованной группой, создании финансовой пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

По информации суда, гражданин РФ с марта 2016 года по июнь 2017 года в составе транснациональной организованной группы вместе с другими людьми создал финпирамиду и привлекал деньги вкладчиков.

"Данными лицами создана компания Questra Holding ins и в 2016 году была разделена на две компании: как инвестиционная – Atlantic Global Asset Management (далее – AGAM) и брокерская – Questra World. В результате преступных деяний участниками причинен материальный ущерб 529 гражданам РК на общую сумму свыше 1 млрд тенге, которые вложили свои средства в мнимые инвестиционные проекты компаний", – рассказали в суде.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписями и материалами уголовного дела. Сам он вину не признал, указав, что к этим организациям никакого отношения не имеет.

Приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к 11 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что в декабре 2022 года МВД РК рассказывало о задержании в Испании 35-летнего гражданина РФ, подозреваемого в создании и руководстве вышеназванными компаниями в составе транснациональной преступной организации. Экстрадировали в РК его в начале 2024 года. 

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