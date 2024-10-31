Грузовик перевернулся на дороге внутри карьера: есть погибшие

Грузовик перевернулся на дороге внутри карьера в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz . В результате происшествия погибли два человека.

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В результате дорожно-транспортного происшествия на Донском ГОКе - филиале АО ТНК "Казхром" - двое сотрудников предприятия получили травмы, несовместимые с жизнью. В соцсети распространили фото с места происшествия.

"О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование. Руководство АО "ТНК "Казхром" приносит глубокие соболезнования семье и родным погибших сотрудников. Компания окажет семьям всю необходимую помощь", говорится в сообщении компании.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, на территории карьера произошло опрокидывание грузовика, в результате погиб водитель и пассажир.

"По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК", - сообщили в ДП Актюбинской области.

Как сообщили в пресс-службе акимата Актюбинской области, департаментом государственной инспекции труда создана комиссия по расследованию произошедшего. По итогам работы к ответственным лицам будут приняты меры в рамках действующего законодательства.