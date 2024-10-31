Какие премии ограничат госслужащим в Казахстане

В Министерстве финансов разъяснили ранее появившуюся информацию о том, что казахстанские госслужащие останутся без премий, передает Tengrinews.kz .

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По информации Минфина, в рамках исполнения республиканского бюджета текущего года "действительно выставлены некоторые ограничения на направления экономии по результатам государственных закупок на премирование".

При этом, как сообщили в ведомстве, запланированные средства на выплаты премии не будут сокращаться.

"В соответствии с Постановлением №1127 "Об утверждении правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета, а также выплаты бонусов административным государственным служащим" только определенная экономия может направляться на премирование, и то только при наличии соответствующих достижений", - добавили в Минфине.

Напомним, что сегодня в кулуарах Мажилиса министр финансов Мади Такиев объявил о нововведении в системе премирования госслужащих Казахстана. По словам министра, госслужащих перестанут премировать за счет сэкономленных госорганами средств. Эти деньги будут возвращаться в бюджет.