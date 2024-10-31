Парень погиб после трюка с Lamborghini Бейбита Алибекова

Известный блогер Бейбит Алибеков рассказал, что молодой человек попросил его автомобиль, чтобы снять видео для конкурса в TikTok. В процессе съемок парень получил травмы и скончался в бльнице, передает Tengrinews.kz .

Фото: instagram.com/alibekovkz

По словам Бейбита Алибекова, съемки проходили на автодроме "Сокол" на его автомобиле марки Lamborghini. Во время исполнения трюка парень получил травмы и скончался позже в больнице.

Алибеков прокомментировал трагический инцидент на автодроме.

"Помните парня, Бытырхана Ержана, который просил у меня активно машину. Я ему не давал. В Telegram дискутировали (...). Я ему дал автомобиль в итоге для его трюка. Там конус какой-то был (...). И вот одна из попыток его трюка вышла. Не вышла. Попал в больницу с тяжелыми травами. И сегодня утром, к сожалению, он скончался. (...) У меня в общем, нет слов. Очень соболезную родным, близким. Может, и не надо было давать ему машину", - сказал Алибеков

Несколько дней назад в своем Telegram Бейбит Алибеков даже провел опрос среди своих подписчиков - стоит и дать парню машину для съемок.

Ранее Алибеков провел опрос в своем Telegram - канале среди подписчиков.

"Там парнишка просит мою Ламбу, чтобы через нее перепрыгнуть в движении. Он готовился полгода (это какой-то мировой конкурс), но меня терзают смутные сомнения. Разрешить?", - спрашивал блогер.

В департаменте полиции Алматинской области пока не комментировали трагический случай.