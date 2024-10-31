Перенесут ли выходные в Казахстане в 2025 году

2024 год близится к завершению, и казахстанцы уже строят планы на следующий год, интересуясь, какие выходные ждут их в 2025 году. Один из главных вопросов: будут ли переносы выходных дней в честь праздничных дат, чтобы продлить отдых. Tengri Life решил уточнить вопрос и узнал о возможных изменениях в графике рабочих и праздничных дней.

Фото: depositphotos.com

В январе следующего года выходные выпадают на следующие дни.

Для пятидневной рабочей недели:

30 и 31 декабря (понедельник, вторник) – рабочий день;

1 и 2 января (среда, четверг) – выходной, Новый год;

3 января (пятница) – рабочий день;

4 и 5 января (суббота, воскресенье) – выходной;

6 января (понедельник) – рабочий день;

7 января (вторник) – выходной, Рождество по православному календарю.

Для шестидневной рабочей недели:

30 и 31 декабря (понедельник, вторник) – рабочий день;

1 и 2 января (среда, четверг) – выходной, Новый год;

3 и 4 января (пятница, суббота) – рабочий день;

5 января (воскресенье) – выходной;

6 января (понедельник) – рабочий день;

7 января (вторник) – выходной, Рождество по православному календарю.

Похожая картина ждет казахстанцев в мае. Четверг, 1 мая, будет выходным, пятница, 2 мая, должна быть рабочей, а 3-4 мая выпадают на субботу-воскресенье. 5-6 мая будут рабочими днями, 7 мая - День защитника Отечества, 8 мая - рабочий день, а 9 мая - День Победы. Здесь также, по нашему мнению, не исключены переносы.

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана в ответе на официальный запрос рассказали, что на данный момент действительно разрабатывают проект приказа о переносе выходных дней на 2025 год.

"Согласно статье 85 Трудового кодекса, в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни, предусмотренные пунктом 5 статьи 84 Кодекса, уполномоченный орган по труду вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни. В связи с этим в настоящее время министерством разрабатывается проект приказа о переносе выходных дней на 2025 год, который будет размещен на сайте министерства и на интернет-портале открытых нормативных правовых актов для публичного обсуждения", - сообщили в ведомстве.

Однако, как именно Минтруда планирует переносить выходные, пока неизвестно.

День столицы Казахстана, отмечаемый 6 июля, в 2025 году выпадает на воскресенье, поэтому мы решили узнать, будет ли перенос в этом случае.

"Согласно статье 5 закона "О праздниках в Республике Казахстан", при совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день. В рассматриваемом случае 6 июля 2025 года приходится на воскресенье, в связи этим 7 июля 2025 года (понедельник) будет являться выходным днем", - отметили в ведомстве.

Так что в июле казахстанцев будут ждать длинные выходные: 5, 6 и 7 июля.

Курбан Айт, который в 2025 году ожидается 6 июня, также будет сопровождаться выходным днем, поскольку первый день праздника по традиции является нерабочим. Однако в министерстве сообщили, что, по информации Духовного управления мусульман Казахстана, дата празднования может быть скорректирована в зависимости от видимости новолуния.

Напомним, в этом году произошел казус с днем празднования Курбан айта. Изначально ДУМК сообщило, что праздник выпадает на 17 июня, понедельник. Минтруда запланировало выходной день в понедельник, в связи с чем у казахстанцев появилась возможность трехдневного отдыха. Многие запланировали на эти дни поездки и различные мероприятия.

Однако за десять дней до намеченной даты в ДУМК изменили расписание и перенесли Курбан айт на 16 июня, воскресенье. Министерство вслед за управлением отменило выходной день в понедельник, расстроив планы казахстанцев. Министр труда Светлана Жакупова тогда пояснила, что прекрасно понимает чувства граждан, но правила есть правила.