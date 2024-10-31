Как и за что могут уволить акима? Разбираемся на примере Талгара

В середине октября акима Талгара Бахыта Куришбекова освободили от должности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Корреспондент Tengrinews.kz решил разобраться, как проходит процедура увольнения выборного акима, по каким причинам его могут освободить от занимаемой должности и сколько сроков подряд может занимать аким различного уровня.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Напомним, Бахыта Куришбекова освободили от должности после резонансной трагедии - убийства 16-летнего Шерзата Болата, которое произошло в ночь на 4 октября. Отметим, что он победил на выборах акима Талгара в июне 2022 года.

В ответе на запрос редакции аппарат Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщил, что, согласно пункту 5 статьи 36 Закона "О местном государственном управлении и самоуправлении", предусмотрен определенный порядок прекращения полномочий акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.

Основания для освобождения акима с должности

По информации ЦИК, акима могут освободить от должности по ряду причин, включая:

вотум недоверия от вышестоящих руководителей или депутатов маслихата;

прекращение гражданства Казахстана;

иные основания, предусмотренные законами.

Порядок отстранения от должности акима

После установления причины досрочного увольнения местная территориальная избирательная комиссия (ТИК) подтверждает основание для прекращения полномочий акима города районного значения, села, поселка, сельского округа и направляет соответствующее представление вышестоящему руководству.

Именно на основании представления ТИК аким района либо города областного значения прекращает полномочия соответствующего акима.

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Выборы акима после отставки

Выборы акима назначаются соответствующей ТИК в течение месяца со дня досрочного прекращения полномочий акима. Для городов районного значения, таких как Талгар, выборы должны быть проведены в течение 40 дней с момента их объявления. Для акимов районов и городов областного значения - в течение 50 дней.

Сообщение о дне выборов публикуется в местных средствах массовой информации.

Акимы районов, городов областного значения, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов избираются на должность на четыре года населением соответствующей административно-территориальной единицы на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании из числа граждан РК в возрасте не моложе 25 лет.

Отмечается, что одно и то же лицо не может быть избрано акимом одного и того же населенного пункта более двух раз подряд. То же самое касается и акимов районов и городов областного значения.

На данный момент остается неизвестной точная дата выборов нового акима Талгара. Однако, как указано, они должны состояться в течение установленного законом срока.

Напомним, со следующего года в Казахстане заработает новая система выборов для акимов районов и городов областного значения. Чиновников станут избирать только путем прямых выборов.